Listopad je poslední příležitostí přihlásit se na Volty Expo 2027 za zvýhodněných podmínek

Šestý ročník Volty Expo, jediné elektrotechnické B2B výstavy svého druhu v České republice, se uskuteční 19. května 2027 na výstavišti PVA EXPO PRAHA. Firmy, které zvažují účast, mají nyní poslední možnost využít zvýhodněné ceny platné do konce listopadu.
Volty Expo není jen jednodenní kontraktační akcí, ale také příležitostí k navazování nových obchodních kontaktů a setkávání odborníků z elektrotechniky, energetiky, elektroniky a dalších souvisejících oborů. Příjemnou atmosféru tradičně pomáhá vytvořit už předvečer výstavy, kdy se pro vystavovatele koná společenský raut ve WE Hotelu v těsné blízkosti výstaviště. Většina vystavovatelů zde navíc může využít zvýhodněné podmínky ubytování. Vstup na Volty Expo 2027 je pro návštěvníky ZDARMA po krátké registraci
Samotná výstava probíhá během jediného dne.
V ceně kójí i stánků je zahrnuto základní vybavení, takže firmy nemusí investovat do náročné výstavní expozice ani vyčleňovat větší počet zaměstnanců. K prezentaci zpravidla postačí jeden až dva pracovníci, propagační materiály a případně menší přístroje či ukázky produktů. O občerstvení a nápoje pro vystavovatele i návštěvníky je po celý den postaráno. Zvýhodněné ceny platí pouze do 30. listopadu 2026 Kóje: 29.500 Kč - po 10% slevě: 26 550 Kč Stánek 3x3 m: 46.000 Kč - po 10% slevě: 41 440 Kč Stánek 5x4 m: 59.000 Kč - po 10% slevě: 53 100 Kč Stánek 5x5 m: 69.000 Kč - po 10% slevě: 62 100 Kč Uvedené ceny jsou bez DPH a zahrnují také inzerci v jarní tištěné edici Volty.cz.
Představujeme další nové vystavovatele
V předchozích článcích jsme vám představili již několik společností, které se na Volty Expo 2027 chystají –
Hager a Micro-Epsilon, KOPOS a SENO nebo NKT, GMC a Papouch.
Tentokrát představíme další dva nováčky, kteří rozšíří nabídku vystavovatelů.
Foto: IES IES spol. s r.o.
Společnost
IES spol . s r.o. působí ve čtyřech zemích – České republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Specializuje se na dodávky kvalitního elektrotechnického materiálu pro průmyslové, energetické a infrastrukturní projekty. Důraz klade především na spolehlivost, ověřené výrobce a dlouhodobou funkčnost dodávaných řešení.
Zákazníkům nabízí produkty renomovaných světových výrobců i vlastní produktovou řadu OPTRO. Stále častěji se v projektech objevují požadavky na bezhalogenové kabely a chráničky, odolnost proti UV záření nebo samozhášivost. Tyto vlastnosti se postupně stávají důležitým standardem, a proto je potřeba na nové nároky včas reagovat.
Díky odborným znalostem, technické podpoře a kvalitnímu logistickému zázemí je IES spolehlivým partnerem pro projektanty, montážní firmy, integrátory řešení, distributory i koncové investory. Pomáhá vybírat vhodná řešení pro projekty v oblasti elektroinstalací, optických sítí, dopravní a technické infrastruktury.
Foto: Enika ENIKA.CZ
Česká společnost
ENIKA.CZ staví na dlouholeté tradici, inovacích, kvalitě a osobním přístupu k zákazníkům. Patří mezi přední výrobce bezdrátových ovládacích systémů s vlastním vývojem.
Jedním z jejích klíčových produktů je systém POSEIDON – uživatelsky přívětivé a energeticky úsporné řešení pro bezdrátové ovládání osvětlení, stínění a dalších zařízení.
Dalším zajímavým řešením je systém monitoringu a měření spotřeby energií Navisys. Díky stavebnicové koncepci umožňuje přehledně sledovat spotřebu elektřiny, vody, plynu i stlačeného vzduchu. Vedle toho nabízí také monitoring teploty, vlhkosti, koncentrace CO₂ a dalších veličin.ENIKA.CZ je rovněž výhradním distributorem řady renomovaných zahraničních společností, které dodávají svítidla a elektrotechnické komponenty.
Využijte poslední možnost zvýhodněné účasti
Chcete představit své produkty a novinky odborné veřejnosti, navázat nové obchodní kontakty a potkat se s potenciálními obchodními partnery? Volty Expo 2027 vám nabízí efektivní způsob, jak toho dosáhnout bez zbytečně náročné přípravy a vysokých nákladů na výstavní účast.
Pokud se chcete zařadit mezi vystavovatele šestého ročníku, využijte zvýhodněných cen do 30. listopadu 2026. Více informací získáte na e-mailu
nebo na telefonu inzerce@volty.cz 603 429 908. Pavel Molinek