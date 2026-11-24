Pomalu se blíží konec roku 2026. Už máte představu, kde strávíte svoji dovolenou příští rok? Cestovní trendy v současnosti ukazují zřejmý posun ve výběru destinací. Cestovatelé míří stále častěji mimo nejrušnější metropole, vyhledávají kulturní nebo přírodní události a plánují své cesty s ohledem na sezónnost. Pojďme se společně podívat na to, kam by bylo zajímavé se v Evropě podívat.
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