Představte si chvíli, kdy město ještě spí. Ulice jsou téměř prázdné, za okny se pomalu rozsvěcují první světla a na východě se začíná rodit nový den. Nad obzorem přitom září jediný nápadně jasný bod, který jako by se nechtěl vzdát pomalu ustupující noci.
Možná jste si ho už všimli při ranní cestě do práce, při venčení psa nebo při pohledu z okna s hrnkem horké kávy v ruce. Není to vzdálená hvězda, letadlo ani světlo umělé družice. Je to Venuše, naše planetární sousedka, kterou po generace známe pod poetickým jménem Jitřenka.
Právě o posledním listopadovém víkendu, 28. a 29. listopadu, nastávají mimořádně příznivé podmínky pro její pozorování.
Nebeská kráska se dvěma jmény
Jen málokteré nebeské těleso provází lidskou představivost tak dlouho jako Venuše. Už lidé ve starověku obdivovali její zářivé světlo. Římané ji spojovali s bohyní lásky a krásy Venuší, Řekové s bohyní Afroditou.
Není těžké pochopit proč. Její výrazný jas a pravidelné návraty na oblohu z ní činily nepřehlédnutelnou součást lidského života dávno předtím, než jsme k planetám začali vysílat kosmické sondy.
Zajímavé je, že Venuši známe pod dvěma různými jmény. Když září po západu Slunce, říkáme jí Večernice. Když předchází rannímu svítání, stává se Jitřenkou.
V obou případech jde přitom o tutéž planetu. Jen ji při jejím putování kolem Slunce pozorujeme z jiné části zemské oběžné dráhy a v odlišném vzájemném postavení obou planet.
Večernice tak může doprovázet zamilované dvojice při večerní procházce, zatímco Jitřenka vítá ty, kteří vstávají ještě před rozedněním.
Proč právě teď září tak nádherně?
Venuše je po Slunci a Měsíci nejjasnějším přirozeným objektem pozemské oblohy. Sama přitom žádné vlastní viditelné světlo nevytváří. To, co z dálky obdivujeme, je sluneční světlo odražené od její husté oblačnosti.
Koncem listopadu se navíc Venuše nachází v mimořádně příznivém postavení vůči Zemi a Slunci. Její poměrně malá vzdálenost od nás se vhodně kombinuje s velikostí osvětlené části planety, kterou můžeme ze Země spatřit.
A právě tady se skrývá jedna pozoruhodná zvláštnost. Kdybyste se nyní na Venuši podívali astronomickým dalekohledem, neuvidíte zářivou kulatou planetu, ale půvabný srpek připomínající malý Měsíc.
Přestože tedy vidíme osvícenou jen část jejího kotoučku, září na naší obloze mimořádně intenzivně.
Proměnlivé fáze Venuše zachycené dalekohledem během šesti měsíců roku 2015. Kredit: Stephane Gonzales/IAU OAE (CC BY 4.0). Celá kompozice, bez ořezu. Bohyně krásy s překvapivým tajemstvím
Kdybychom se však za tím krásným světlem mohli vydat, čekalo by nás obrovské překvapení.
Venuše je svou velikostí velmi podobná Zemi. Někdy se jí proto říká naše sesterská planeta. Tím ale většina příjemných podobností končí.
Pod jejími světlými oblaky se ukrývá svět, kde teploty přesahují 460 stupňů Celsia. Je tam takové horko, že by se na povrchu roztavilo olovo. Atmosférický tlak je srovnatelný s tlakem téměř kilometr pod hladinou pozemského oceánu a vysoko nad povrchem se rozprostírají oblaka obsahující kyselinu sírovou.
Venuše je dokonce teplejší než Merkur, přestože se Merkur nachází blíže ke Slunci. Její hustá atmosféra totiž mimořádně účinně zadržuje teplo.
A jako by těch zvláštností nebylo dost, Venuše se kolem své osy otáčí opačným směrem než Země. Kdybychom z jejího povrchu mohli pozorovat Slunce, vycházelo by na západě a zapadalo na východě.
Planeta nesoucí jméno bohyně lásky je tak ve skutečnosti jedním z nejméně pohostinných míst naší Sluneční soustavy. Z bezpečné vzdálenosti desítek milionů kilometrů však zůstává nádhernou ozdobou naší oblohy.
Venuše zahalená oblaky na zpracovaném snímku sondy Mariner 10 z února 1974. Kredit: NASA/JPL-Caltech. Kam a kdy se o víkendu podívat?
Pokud nám počasí dopřeje jasnou oblohu, bude pozorování Venuše opravdu jednoduché.
V sobotu 28. nebo v neděli 29. listopadu se zkuste mezi šestou a sedmou hodinou ranní podívat směrem k jihovýchodu. Venuši poznáte podle jejího výrazného bělavého světla, kterým předčí všechny okolní hvězdy.
Nemusíte přitom podnikat dlouhou výpravu za město. Díky mimořádné jasnosti ji lze spatřit i přímo z měst po celé České republice. Stačí najít místo, odkud výhled nezakrývají vysoké domy nebo stromy.
Pokud vás láká klidnější zážitek, vydejte se na krátkou ranní procházku někam do otevřené krajiny. Teplé oblečení, termoska s čajem a třeba i společnost někoho blízkého mohou z obyčejného listopadového rána udělat malou událost.
A pokud bude o víkendu zataženo, nezoufejte. Venuše zůstane výraznou ozdobou ranní oblohy i v následujících dnech. Její jasnost se nemění skokově.
Orientační AI ilustrace ranní oblohy pro 29. listopad 2026 v 6:31 SEČ, referenční místo Praha. Nejde o přesnou astronomickou mapu; geometrie nebyla ověřena. Kredit: Horizont poznání (AI grafický návrh); referenční podklad Stellarium Web. Malý důvod vstát o něco dříve
Žijeme v době, kdy se každé ráno díváme spíše do displejů telefonů než k nebi. Často spěcháme, přemýšlíme nad povinnostmi a ani si nevšimneme, co se odehrává přímo nad našimi hlavami.
Přitom právě obloha nám občas dokáže nabídnout okamžiky, které nic nestojí a na které se příjemně vzpomíná.
Až tedy o víkendu budete vařit první ranní kávu, zkuste se na chvíli zastavit u okna. Možná tam, nad probouzející se krajinou, spatříte stejné světlo, které před tisíci lety okouzlovalo naše předky a inspirovalo je k příběhům o lásce a kráse.
Od té doby jsme zjistili, jaká Venuše doopravdy je. Naučili jsme se měřit její vzdálenost, poznali jsme složení její atmosféry a vyslali k ní kosmické sondy.
Přesto nic z toho neubralo Jitřence na jejím kouzlu.
Někdy totiž stačí jen zvednout oči.
Článek vznikl ve spolupráci s vědecko-popularizačním magazínem Horizont poznání – Věda srozumitelně. Příroda v souvislostech.