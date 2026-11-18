Internet dokáže s vejcem provést prakticky cokoli. Upéct ho v troubě, našlehat do oblaku, zabalit do tortilly, nastrouhat na toast a přesvědčit miliony lidí, že právě toto je jediný správný způsob snídaně.
Katsu vejce má jednu velkou výhodu: není to trik jen pro video. Je to normální dobré jídlo.
Princip vychází z japonského katsu – pokrmu s křupavou strouhankovou krustou. V této virální verzi se ale neobaluje maso. Syrové vejce dostane ze všech stran vrstvu panko strouhanky a velmi krátce se osmaží.
Výsledkem má být zlatý křupavý povrch, pevný bílek a žloutek, který uvnitř zůstane měkký.
Co potřebuješ
Na jednu porci: 1 vejce, přibližně 40–50 g panko strouhanky, olej vhodný na smažení, sůl, podle chuti pepř, chilli, tonkatsu omáčka nebo jarní cibulka
A ano, technicky jsou hlavní ingredience opravdu jen dvě. Olej je ale pro smažení docela zásadní člen realizačního týmu.
Jak na to, aby vejce neskončilo všude kromě pánve
Do malé misky nebo hlubšího talíře nasyp vrstvu panko strouhanky a uprostřed udělej mělkou prohlubeň.
Opatrně do ní rozklepni vejce. Snaž se neporušit žloutek. Potom celé vejce zasyp další panko strouhankou tak, aby nikde nezůstalo úplně odkryté.
V malé pánvi rozehřej několik milimetrů oleje na střední až vyšší teplotu.
Teď přijde jediná trochu nervózní část: vejce je potřeba opatrně přenést do oleje. Můžeš si pomoci širokou obracečkou nebo kouskem pečicího papíru, na kterém ho připravíš.
Smaž přibližně minutu z jedné strany a pak velmi opatrně otoč. Druhá strana potřebuje zhruba podobný čas. Konkrétní doba závisí na teplotě oleje a velikosti vejce, takže první kus ber jako zkušební.
Křupavé venku, měkké uvnitř
Na katsu vejci je nejlepší kontrast. Obyčejné volské oko je měkké celé. Tady dostaneš křupavou strouhanku a pod ní jemný bílek s tekutým nebo krémovým žloutkem.
Podávej ho hned. Panko čekáním měkne a právě křupavost je polovina pointy.
Může jít na rýži, toast, nudle nebo obyčejný salát. Dobře funguje s nastrouhaným zelím a tonkatsu omáčkou, ale pokud doma nic podobného nemáš, stačí chilli omáčka, sójová omáčka nebo jen sůl a pepř.
Jediné místo, kde se dá trend opravdu pokazit
Olej nesmí být příliš studený. Pak strouhanka nasaje tuk a místo křupavého vejce vznikne mastná houba.
Příliš rozpálený olej zase zbarví panko dřív, než se stačí zpevnit bílek.
Pokud máš kuchyňský teploměr, ideální teplota pro smažení se pohybuje zhruba kolem 175 °C. Pokud ne, nasyp do oleje několik drobků panka. Měly by okamžitě začít živě bublat, ale ne zčernat během pěti sekund.
A ještě jedna praktická poznámka: pokud patříš mezi lidi, kteří nechtějí jíst tekutý žloutek, prostě smaž o něco déle. Internet sice miluje dramatický záběr na vytékající žloutek, ale tvoje snídaně opravdu nemusí pracovat pro algoritmus.
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Zdroje: Allrecipes – We Tried the ‘Brilliant’ 2-Ingredient Method To Cook Eggs That Has Everyone Talking [1].