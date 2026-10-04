Vědecká studie v roce 1960 předpověděla konec světa na 13. listopadu 2026

Matematický model předpověděl, že se lidstvo umačká
Studie s názvem Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026 (Soudný den: Pátek13. listopadu léta Páně 2026) vyšla v jednom z nejrespektovanějších vědeckých periodik planety. Její autoři – rakousko-americký profesor kybernetiky Heinz von Foerster a jeho studenti Patricia M. Mora a Lawrence W. Amiot – v ní tvrdili, že lidská populace dosáhne v tento den nekonečného počtu a prakticky se sama zničí.
Trojice vědců napsala: „Naši prapravnuci nezemřou hladem. Budou umačkáni k smrti.“ Předpověď vycházela z analýzy populačního růstu za předchozích 2 000 let a model byl natolik přesvědčivý, že se pravidelně citoval v učebnicích genetiky, ekologie i demografie.
Proč se apokalypsa nekoná
Profesor historie Alan MacEachern z Western University nyní uklidňuje: „Pravděpodobně se 13. listopadu nevzbudíme všichni ‚zmáčknuti k smrti‘.“ Klíčový problém původní studie podle něj spočívá v tom, že vychází z dávno zastaralých čísel.
Globální porodnost je dnes výrazně nižší než v roce 1960, kdy studie vznikla. MacEachern vysvětluje: „Teprve kolem roku 1993 začala přesnost modelu selhávat a světová populace začala zaostávat za předpověďmi. Dnes je globální porodnost o něco méně než polovina hodnoty z roku 1960.“
Paradoxně platí, že výpočty von Foerstera a jeho kolegů byly po celá 70. a 80. léta mimořádně přesné a překonávaly standardní demografické odhady. Teprve v devadesátých letech model ztratil kontakt s realitou.
Kouzelnický trik s vážným poselstvím
MacEachern upozorňuje na zajímavý detail: hlavní autor studie Heinz von Foerster byl v minulosti jevištním kouzelníkem. A možná právě proto dokázal vědeckou práci proměnit v efektní divadelní číslo.
„Když si vypůjčíme klasický jazyk divadelního řemesla, účinná iluze spočívá ve třech částech: příprava, mimořádný zvrat a finální odhalení, které vrací situaci do normálu,“ vysvětluje MacEachern. „Článek von Foerstera a spoluautorů získal pozornost, protože to byl obyčejný vědecký text zabalený do mimořádného titulu a závěru.“
Studie si podle něj udržela význam díky solidnímu výzkumnému základu. „Upoutat pozornost světa k vážné záležitosti prostřednictvím absurdity – to je dobrý trik,“ dodává historik.
Co nás čeká 13. listopadu
MacEachern uzavírá: „Všichni se 13. listopadu probudíme do zcela obyčejného dne. Přesto tento článek zůstává vzorový – pro spojení rigorózní vědy s uměním jevištního provedení s ohromujícím efektem.“
Studie nebyla zamýšlena jako doslovná předpověď fyzické apokalypsy. Šlo o provokativní matematický experiment, který měl absurdním výsledkem upozornit na neudržitelnost tehdejšího tempa růstu lidské populace. A v tomto ohledu svůj účel splnila dokonale.
Zdroje článku: dailymail.com, Heinz von Foerster - Wikipedia, scispace.com, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý