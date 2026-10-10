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Vědci objevili pod antarktickým ledem monstrózní stvoření. Ze záběrů mrazí

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Dennívýzva
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Když se od ledovce odlomila kra velikosti Chicaga, badatelé spěchali prozkoumat dno, které bylo po staletí ukryté pod 150 metry ledu. Co tam našli, předčilo jejich očekávání.
Vědci objevili pod antarktickým ledem monstrózní stvoření. Ze záběrů mrazí

Vědci objevili pod antarktickým ledem monstrózní stvoření. Ze záběrů mrazí

Zdroj: shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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