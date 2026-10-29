Zabraňte rosení oken v zimě. Naše chytré babičky na to měly jednoduchý trik

Co se za sklem děje
Příčinou je prostá fyzika. Teplý vzduch v místnosti je nasycený vodní párou, a když narazí na studené sklo, pára se na něm srazí do kapek. Čím teplejší a vlhčí je vzduch uvnitř, tím víc vody se na oknech objeví.
Problém se netýká jen starších domů, kde bývá vlhkost zpravidla vyšší. Potíže mívají i novostavby, protože stavební materiál v nich ještě nestihl vyschnout a po mokrých procesech při stavbě v něm zůstává voda. V takovém domě je pravidelné větrání nutností, protože jen díky němu zdivo postupně vyschne.
Největší riziko představují místnosti, kde se vlhkost přímo tvoří: kuchyň, koupelna, zimní zahrada plná rostlin a pokoj, kde se suší prádlo. Pokud to jde, věšte mokré prádlo raději na balkon, terasu, na zahradu nebo na chodbu.
Kolik vody se doma vlastně tvoří? Podle statistik se z jednoho člověka denně odpaří do vzduchu přibližně 3 litry. Čtyřčlenná rodina tak vyprodukuje až 12 litrů vlhkosti, a to ještě bez vaření a dalších činností. Pokud se nevětrá, sražená voda časem poškodí rámy, zeď pod okny i podlahu.
Jednoduchý návyk, který se vyplatí: správné větrání
Účinným trikem je krátké a intenzivní větrání. Okno otevřete dokořán na 5 až 10 minut a opakujete to dvakrát až třikrát denně, nejlépe ráno a večer. Právě ráno je na sklech vlhkosti nejvíc. Rychlejší výměnu vzduchu zajistí průvan, když otevřete okna naproti sobě na pár minut.
Naopak mikroventilace se v zimě nevyplácí. Okno pootevřené na škvíru vzduch vymění jen málo, zato stěny a podlaha v okolí postupně vychladnou, a to se projeví na účtu za topení. Při dobře utěsněných oknech se navíc dá větrat krátce a vydatně, což prospívá i kvalitě vzduchu.
Pomoci může i doplněk, který se dřív objevoval na parapetech: miska s obyčejnou kuchyňskou solí, jež část vlhkosti pohlcuje. Orientačně se hodí hlídat vlhkoměrem, aby se vlhkost v zimě držela zhruba mezi 40 a 50 %.
Kapky utřít hned, než se z nich stane plíseň
Když už se okna orosí, neodkládejte to. Vezměte hadřík a vodu setřete. Nejlépe se hodí utěrka z mikrovlákna, která na skle nezanechává šmouhy. Stejně pečlivě otřete i rámy a všechna místa, kde se voda drží.
Pokud totiž vlhkost zůstává, objeví se plísně, které jsou nevzhledné a škodí zdraví. Stačí tedy pár minut denně a trocha pravidelnosti. Používáte některý z těchto návyků i vy, nebo u vás vítězí mikroventilace?
Zdroje článku: stavba.tzb-info.cz, nkz.cz, dumazahrada.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová