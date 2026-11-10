Když máte zločin v krvi. Novinka Criminal láká v traileru na spletitou kriminální ságu

Zločin se v některých rodinách dědí stejně spolehlivě jako zkažené geny. První upoutávka na seriál Criminal představuje propojený svět zlodějů, gangsterů a dalších lidí, kteří se nedokážou vymanit z vlastní minulosti. Osmidílná novinka Prime Video vychází ze stejnojmenné komiksové série Eda Brubakera a Seana Phillipse a sází na silné herecké obsazení v čele s Charliem Hunnamem, Adriou Arjonou, Lukem Evansem a Emilií Clarke. Diváci se do jejího podsvětí vydají ve dvou lednových dávkách: první čtyři epizody s podtitulem Coward dorazí 13. ledna 2027, druhá část Lawless bude následovat o dva týdny později.
Příběh začíná u dvou přátel, kteří společně vyrůstali ve světě, z něhož se jeden snaží uniknout, zatímco druhý v něm chce najít vlastní místo. Leo Patterson (Hunnam) je zkušený zloděj odhodlaný nechat kriminální minulost za sebou, Ricky Lawless (Gus Halper) naopak touží kráčet ve stopách svého legendárního otce. Situaci zkomplikuje návrat Rickyho staršího bratra Tracyho (Evans), jenž před dvaceti lety upřednostnil vojenskou službu před vězením. Do jejich života navíc vstupují Greta (Arjona), prostořeká zlodějka aut, a Mallory (Clarke), Rickyho přítelkyně obávající se, kam až ho existenční nouze a rodinné dědictví mohou zavést.
V prvních čtyřech epizodách jsou protagonisté dle oficiální synopse „pronásledováni vzpomínkami na vraždu z dětství a nepovedenou loupež, které je přinutí postavit se minulosti, před níž už nemohou utéct.“ Druhá část se pozorněji zaměří na postavu Luka Evanse, známého především z trilogie Hobit: „Před dvaceti lety dal Tracy přednost armádě před vězením a už se nikdy neohlédl zpět. Když se však jeho bratr Ricky zaplete s nesprávnými lidmi víc, než je zdrávo, musí se Tracy vrátit k životu, před nímž utekl, a čelit skutečnému významu svého příjmení Lawless.“
Předloha má ostatně mnohem širší ambice než běžná gangsterka. Brubaker a kreslíř Sean Phillips začali Criminal vydávat v roce 2006 a postupně vybudovali propojený komiksový svět, v němž se napříč jednotlivými příběhy vracejí některé postavy, rodinné klany i dávné křivdy. Jejich tvorba se opírá o klasickou noirovou literaturu, drsnou kriminální prózu a tradici příběhů o lidech, které jejich vlastní rozhodnutí noří stále hlouběji do problémů. Brubaker je přitom v Hollywoodu zavedenou značkou. Jeho komiksová práce na Kapitánovi Amerikovi zásadně ovlivnila podobu postavy Winter Soldiera, kterou v MCU etabloval snímek Captain America: Návrat prvního Avengera. Z komiksu Criminal se už v minulosti měl stát celovečerák, nakonec dostáváme skvěle obsazenou minisérii, na níž se dozajista nešetřilo.
Vedle Hunnama, který znovu patří k vyhledávaným borcům díky posledním dvěma řadám netflixovské antologie Monstrum, se seriál opře o mimořádně pestrou sestavu. Arjona má za sebou Andora, Clarke proslavila Hra o trůny a nelze opomenout zkušeného Richarda Jenkinse, držitele dvou oscarových nominací za Nezvaného hosta a Tvář vody. První čtyři epizody režírují Anna Boden a Ryan Fleck, kteří dělali na válečných Vládcích nebes a natočili marvelovku Captain Marvel, druhou polovinu dostala na starost Dee Rees (Mudbound a rovněž Vládcové nebes). Adaptace tak spojuje výrazné herecké obsazení s tvůrci, kteří mají zkušenosti jak s žánrovou podívanou, tak s komornějšími dramaty. Trailer vypadá parádně a nadcházející streamovací sezóna tedy odstartuje těžkým kalibrem.
zdroje: Deadline, TVLine