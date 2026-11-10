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Když máte zločin v krvi. Novinka Criminal láká v traileru na spletitou kriminální ságu

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Zločin se v některých rodinách dědí stejně spolehlivě jako zkažené geny. První upoutávka na seriál Criminal představuje propojený svět zlodějů, gangsterů a dalších lidí, kteří se nedokážou vymanit z vlastní minulosti. Osmidílná novinka Prime Video vychází ze stejnojmenné komiksové série Eda Brubakera a Seana Phillipse a sází na silné herecké obsazení v čele s Charliem Hunnamem, Adriou Arjonou, Lukem Evansem a Emilií Clarke. Diváci se do jejího podsvětí vydají ve dvou lednových dávkách: první čtyři epizody s podtitulem Coward dorazí 13. ledna 2027, druhá část Lawless bude následovat o dva týdny později.
Když máte zločin v krvi. Novinka Criminal láká v traileru na spletitou kriminální ságu

Když máte zločin v krvi. Novinka Criminal láká v traileru na spletitou kriminální ságu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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