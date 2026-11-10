Mistryně světa v boxu Bytyqi reagovala na Macinkův výrok o mužatkách. Pak se obrátila na všechny ženy ve sportu

Malá holka z Ústí nad Labem, která musela dokazovat, že smí dělat sport, co miluje. Tak samu sebe popisuje Fabiana Bytyqi, česká profesionální boxerka a bývalá světová šampionka organizace WBC v lehké minimuší váze. O mnoho let později měla doma mistrovský pás a po posledním zápase v Brně položila rukavice doprostřed ringu. Pak si přečetla, že sport, ve kterém ženy soupeří na ledě, je mužská záležitost. Odpověděla textem na Instagramu. Redakce MMAmag vedle jejího vzkazu položila obě vystoupení ministra zahraničních věcí Petra Macinky a dokument, ve kterém hokejový svaz vyhodnocuje reprezentaci za rok 2025.
Šampionka sáhla po Instagramu a vrátila se k malé holce s rukavicemi
Znění jejího příspěvku přinesl 9. listopadu 2026 server Fights.cz, který na její Instagram odkázal. Bytyqi v příspěvku podle citovaného znění oslovuje přímo ministra: „Pro Vás možná jen pár slov v televizní debatě. Pro mě je to ale připomínka všech těch let, kdy jsem už jako malá holka musela dokazovat, že mám právo dělat sport, který miluju.“ A dodává: „Je rok 2026 a já se znovu přesvědčila, že boj, který jsem vedla celý život, ještě zdaleka neskončil.“
Druhá polovina textu už nemíří na politika. „Některé sporty nejsou pro holky. Kolikrát už jsme tohle slyšely? A kolikrát to ještě uslyšíme?!“ ptá se Bytyqi a připomíná, že to dotáhla až k titulu mistryně světa v mužském sportu. Konec patří dívkám a ženám: „Nepatříme jen na tribunu. Patříme do ringu, na led, na hřiště. Všude tam, kde chceme být. Nenechte si nikým říkat, co je a není pro vás.“ Je to její osobní prožitek a její výklad toho, co ta věta způsobila, ne popis ministrova úmyslu.
Aby bylo jasné, na co přesně reagovala, je potřeba vrátit se k Partii Terezie Tománkové z 8. listopadu 2026 a k tomu, co ministr říkal o 24 hodin později.
Nejdřív „mužatky“, o den později „vlastňák“
Petr Macinka, ministr zahraničních věcí, mluvil v diskusním pořadu o možném startu ruských hokejistek na mistrovství světa žen do 18 let. Podle textu CNN Prima News řekl: „Já lední hokej považuji za mužský sport. Takže asi nepotěším naše skvělé feministky, když řeknu, že tentokrát budou muset české mistrovství přežít bez účasti týmu ruských mužatek.“
O den později, 9. listopadu 2026, couval. Po jednání vlády podle CNN Prima News uvedl: „Musím uznat, že mé vyjádření bylo velmi nevhodné. Sice jsem hovořil o ruských hokejistkách, nikoliv o českých, ale to je v tuto chvíli jedno.“ Mluvil o tom, že si dal vlastní gól, že je mu to líto a že se českým hokejistkám omluvil přes generální manažerku národního týmu. Jedno v těch dvou vystoupeních zůstalo: samostatná věta, kterou by tezi o hokeji jako mužském sportu výslovně stáhl, v dostupných textech není.
Ozvaly se i hráčky. Kapitánka Aneta Tejralová podle serveru Sport.cz, který citoval CNN Prima News, řekla: „Měla jsem pocit, že tohle je už za námi. Asi se to ale bude pořád opakovat.“ Kritika přišla od opozice i z koalice.
Z Ústí nad Labem k pásu WBC. A pořád ta stejná věta
Bytyqi není náhodná celebrita s názorem. Titul WBC získala podle pořadatelského webu Tohle je box 22. září 2018 a čtyřikrát ho obhájila; pás ztratila 13. ledna 2024 v souboji s Tinou Rupprecht, jak eviduje profil WBA. Aktivní kariéru uzavřela 10. ledna 2026 v Brně vítězstvím nad Maďarkou Sarou Orszagiovou, o kterém informoval Deník.
O tom, jak se ženský box v Česku dělá, mluvila dávno před touhle kauzou. V rozhovoru pro iROZHLAS z 12. listopadu 2024, do kterého redakce MMAmag nahlédla, popsala, že je „strašně těžké sehnat sparingy“ a že trénuje hlavně s kluky od 70 kilogramů výš. V témže rozhovoru řekla, že je složité sehnat na ženský box sponzory a že k němu pořád inklinuje celkem málo lidí. Dvě různé situace, dva různé roky, stejná linka.
Jenže zatímco v televizi padala slova o mužském sportu, v dokumentu Českého hokeje za rok 2025 leží čísla, která tu nálepku komplikují.
Sto patnáct reprezentantek v „mužském sportu“
Z dokumentu Českého hokeje, který svaz zveřejnil 9. února 2026, redakce MMAmag vyčetla, že za rok 2025 svaz eviduje 503 reprezentantů celkem a 115 z toho jsou ženy. To je 22,9 procenta.
|Kategorie
|Reprezentantek (2025)
|Podíl z 503 reprezentantů celkem
|A-tým žen
|50
|9,9 %
|U18
|32
|6,4 %
|U16
|33
|6,6 %
|Ženy celkem
|115
|22,9 %
Dokument neuvádí, zda jde o jednotlivé osoby bez duplicit, nebo o souhrn podle seznamů nominací. Výsledky za rok 2025 svaz popisuje věcně: A-tým žen skončil na mistrovství světa v Českých Budějovicích čtvrtý po prohře s Finskem o bronz, dívčí osmnáctka vybojovala ve finském Vantaa bronz výhrou nad Švédskem. A turnaj, kvůli kterému celá debata vznikla, se bude hrát od 8. do 16. ledna 2027 v Ostravě-Porubě.
Co z téhle kauzy zůstane, až se přestane mluvit o ministrovi
KOMENTÁŘ Politik pronese větu, do dvou dnů se omluví, kauza se zavře. Tak to obvykle chodí. Tohle je ale případ, kdy nejzajímavější text napsal někdo, kdo o politiku vůbec nestojí.
Vzkaz Bytyqi totiž míří jinam. Oslovuje sice ministra, ale konec patří dívkám a ženám, které s tím teprve začínají. Oporu má v její vlastní cestě z Ústí nad Labem k pásu WBC i v tom, že o překážkách ženského boxu mluvila už v roce 2024. Dá se namítnout, že ministr mluvil o ruských hráčkách a že se omluvil. Jenže věta „některé sporty nejsou pro holky“ nepotřebuje ministra, aby zazněla v šatně – a právě tohle Bytyqi popisuje.
Pás WBC má ve vitríně, rukavice leží v ringu v Brně. Věta o mužském sportu je zpátky na obrazovce. V lednu 2027 se v Ostravě-Porubě hraje mistrovství světa hráček do 18 let a stovka dívek na ledě bude odpovídat líp než jakýkoli instagramový text.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková