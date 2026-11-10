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Slovenský Tutanchamon: Bagrista u Popradu vykopal hrobku s artefakty nevyčíslitelné hodnoty

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Dennívýzva
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Když v roce 2005 narazil bagrista při stavbě průmyslového parku na dřevěné trámy, myslel si, že objevil starý vojenský bunkr. Ve skutečnosti se pod zemí skrývala téměř neporušená hrobka germánského knížete stará přibližně 1600 let.
Slovenský Tutanchamon: Bagrista u Popradu vykopal hrobku s artefakty nevyčíslitelné hodnoty

Slovenský Tutanchamon: Bagrista u Popradu vykopal hrobku s artefakty nevyčíslitelné hodnoty

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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