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Ve čtvrtek bude 15 °C. Teplá fronta k nám na jeden den zavleče zářijové počasí

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Tento týden je z hlediska počasí velmi divoký. V Česku se vymění několik teplých a studených front, což kromě vydatných srážek přinese i nečekané teplotní výkyvy. Právě ve čtvrtek dojde k náhlému oteplení, kdy na teploměrech budou moct teploty vyskočit až k 15 °C.
Ve čtvrtek bude 15 °C. Teplá fronta k nám na jeden den zavleče zářijové počasí

Ve čtvrtek bude 15 °C. Teplá fronta k nám na jeden den zavleče zářijové počasí

Zdroj: 123rf
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 17:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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