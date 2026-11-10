Ve čtvrtek bude 15 °C. Teplá fronta k nám na jeden den zavleče zářijové počasí

V úterý už máme po přechodu první teplé fronty tohoto týdne. Ta na značnou část našeho území přinesla významné úhrny srážek, které po minulém suchém týdnu již byly potřeba. Nějakou výraznou teplotní změnu ale nepřinesla. Té se totiž dočkáme ve středu a ve čtvrtek.
Ve středu má přes Česko projít druhá teplá fronta, která bude svými projevy počasí významnější než ta úterní. Bude mít velmi specifický tvar, díky čemuž se nám dostane mnohem více srážek, než bývá u teplých front zvyklé. Běžná fronta mívá tvar dlouhého oblouku a na něm se utváří pás oblačnosti a srážek. Středeční teplá fronta oproti tomu bude mít tvar šípu, kdy jeho zdánlivý hrot bude protínat Česko. Na obě strany od tohoto "hrotu" se vytvoří dlouhé pásy deště, které se budou přes naše území pomalu posouvat a pršet by tak mělo prakticky celý den.
Obr. 1: Teplá fronta ve tvaru šípu, které přes Česko přejde ve středu (zdroj: wetterzentrale.de)
Celkový úhrn srážek bude výrazně vyšší než tomu bylo v úterý. Mírně více by mělo pršet v severní polovině Česka, ale srážky budou relativně rovnoměrně rozloženy po celém našem území. Úhrny se tak budou pohybovat mezi 5 a 10 mm.
Kromě deště bude také zajímavé, jak teplá fronta ovlivní teploty. První náznaky budeme moct pozorovat již právě ve středu v západních Čechách. Ty totiž fronta opustí nejdříve a zanechá zde teplý vzduch. Zatímco na většině Česka zůstanou teploty pod 5 °C a v Ústeckém kraji dokonce ručička teploměru nevyleze nad nulu, v západních Čechách se odpoledne teploty zvednou a budeme zde moci naměřit až 8 °C.
Obr. 2: Maximální denní teploty ve středu. Krásně jsou vidět vyšší teploty v jižních Čechách (zdroj: meteocentrum.cz)
Plně se toto oteplení projeví ve čtvrtek, kdy bude v teplém vzduchu prakticky celé Česko. Na Moravě budou teploty mezi 7 a 10 °C. V západních a jižních Čechách, které se prohřály již během středy vystoupají teploty ještě výše nad 10 °C a místy se budou moci dostat až k 15 °C. Výjimkou k oteplení zůstanou severní Čechy, zde ve čtvrtek bude doznívat vliv fronty, očekává se zatažená obloha se slabým deštěm. Teploty zde nebudou moci vyrůst a zůstanou okolo 5 °C.
Obr. 3: Maximální denní teploty ve čtvrtek. Česko bude rozdělené na chladné severní Čechy, středně teplou Moravu a velmi teplé jižní Čechy (zdroj: meteocentrum.cz)
Radovat se z oteplení nám ale vydrží pouze na chvilku. Hned v noci ze čtvrtka na pátek se totiž přes Česko přežene studená fronta a teplý vzduch z Česka vyžene zase ven.
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