Denia má poprvé zdravý tým a řeší dilema. Vrátí Součka do sestavy na Španělsko, nebo vsadí na novou generaci?

Na první sraz nového trenéra nepřijel. Kotník poničený na mistrovství světa ho tehdy držel mimo hřiště. Teď je Tomáš Souček zpátky: v listopadové nominaci je nejzkušenějším mužem kádru s 93 reprezentačními starty a 17 góly a podle dostupných informací je zdravotně k dispozici. Jisté místo v sestavě ale nemá. Santi Denia, španělský kouč české reprezentace, za necelé dva měsíce přestavěl tým na rychlejší, mladší a kombinačnější celek. Ve čtvrtek 12. listopadu ve 20:45 na pražské Letné proti Španělsku musí rozhodnout, jestli se do tohoto celku vejde muž, který byl posledních sedm let páteří reprezentace.
Zápas, ve kterém Česko nemá co ztratit, a přesto ztratit může
Pro rozhodnutí o sestavě je důležitý kontext tabulky. Skupina A3 Ligy A Ligy národů je po čtyřech kolech nemilosrdně rozdělená. Španělsko vede s plným počtem 12 bodů a skóre 12:5. Česko je poslední, bez bodu, se skóre 2:10. Čtyři zápasy, čtyři porážky.
První vzájemné měření skončilo 3. října v Oviedu výhrou Španělů 3:1. Odveta v epet ARENĚ je pátým kolem a po ní čeká Česko ještě 15. listopadu venkovní zápas v Chorvatsku. Výsledek na Letné tak přímo určí, v jaké pozici půjde tým do posledního kola a do boje o udržení v Lize A.
Sázkové kanceláře role nezpochybňují. Kurzy, které 10. listopadu uvedl iDNES s odkazem na SynotTip, se pohybovaly zhruba na úrovni 12,02 na českou výhru, 7,17 na remízu a 1,22 na Španělsko. Tak se vypisuje zápas Davida s Goliášem.
Favorit přesto přijede oslabený. Podle aktualizované zprávy ČTK z 9. listopadu zápas v Praze vynechá Lamine Yamal kvůli problémům s kolenem a Mikel Oyarzabal kvůli chřipce. Starší texty ještě počítaly s tím, že Yamal na Letnou dorazí. Španělsko ale zůstává úřadujícím mistrem světa i Evropy. Oslabený favorit je pořád favorit.
Souček, nebo mladí? Dva profily, dvě různé hry
Dilema nestojí na otázce, zda Součka v reprezentaci chtít. Denia si ho povolal a podle přepisu jeho slov, který převzal web SportyŽivě, ho nebere jen kvůli zkušenostem, ale i kvůli přínosu na hřišti i mimo ně, včetně pomoci mladým hráčům. Podle Centrum.cz navíc Souček po mistrovství světa zvažoval reprezentační konec a trenér ho musel přesvědčit. Nikdo nepřemlouvá hráče, se kterým nepočítá.
Otázkou je jeho role v základní jedenáctce. Profil Součka se nemění: výška, souboje, náběhy do vápna a nebezpečí při standardních situacích. Proti týmu, který drží míč, zatlačí soupeře k jeho vlastní bráně a vynucuje si rohy a přímé kopy, je to vlastnost k nezaplacení. A na druhé straně hřiště, kde Česko bude mít standardek pomálu, může jedna hlavička rozhodnout.
Mladší hráči nabízejí jiné zboží. Idris Hopi z Teplic bývá popisován jako rychlostní typ vhodný do brejkových situací, tedy přesně do zápasu, ve kterém bude Česko většinu času bez míče a bude čekat na protiútok. David Kozel z Mladé Boleslavi je střední záložník, kterého zdroje chválí za práci s prostorem a přesnost. Oba přinášejí energii, tempo a novost, se kterou soupeř nepočítá.
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|Varianta se Součkem
|Varianta bez Součka
|Střed pole
|zkušenost, řízení zápasu
|mobilita, rychlejší přechody
|Standardky
|výšková síla v obou vápnech
|výrazně slabší
|Brejky
|pomalejší, ale s náběhy do vápna
|rychlejší, víc průniků
|Dlouhodobý efekt
|stabilita v těžkém zápase
|herní čas pro další cyklus
Ověřená sestava zatím neexistuje, takže následující řádky jsou redakčním odhadem. Ve variantě se Součkem by pravděpodobně hrál vedle jednoho nebo dvou z trojice Michal Sadílek, Lukáš Červ a Lukáš Provod. Bez něj by se otevřelo místo pro dynamičtější nebo kombinačnější hráče typu Lukáše Ambrose, Kozla, Kryštofa Daňka či Martina Šuberta.
Kdo tlačí zespodu a kdo v kádru chybí
Denia na nominační tiskové konferenci, o které psal iDNES.cz, apeloval na ligové kluby, aby mladí čeští hráči dostávali víc minut. Zároveň zdůraznil, že chce, aby se hráči v Lize národů ukázali. Listopadová nominace jeho slova kopíruje:
- Idris Hopi (Teplice): nováček, zatím bez startu
- David Kozel (Mladá Boleslav): nováček, zatím bez startu
- Lukáš Ambros: 4 starty
- Jiří Sláma: 4 starty
- Kryštof Daněk: 2 starty
- Martin Šubert: 1 start
- Adam Gabriel: 1 start
Dohromady sedm hráčů s dvanácti reprezentačními zápasy. Sám Souček jich má víc než sedmkrát tolik.
Prostor pro mladé navíc rozšiřují absence. Kvůli zranění chybějí Robin Hranáč, Ondřej Kričfaluši, Adam Karabec, Ondřej Lingr, Matěj Ryneš a Pavel Šulc. Tomáš Chorý není v kádru z disciplinárních důvodů. Formulace o „poprvé zdravém kádru“ se v dostupných zdrojích jako citace trenéra nepotvrdila. Přesnější je říct, že do nominace se podle sekundárních zdrojů dostali jen hráči se zdravotním souhlasem lékařů a že Souček mezi nimi po dlouhé pauze konečně je. Zdraví nominovaní tedy ano, plný počet opor ne.
Zejména výpadek Karabce a Šulce bere Deniovi kreativitu v ofenzivě. Podle nás právě to paradoxně mluví pro Součka. Když chybějí hráči, kteří umějí soupeře rozebrat kombinací, roste cena těch, kteří umějí skórovat jinak, třeba po rohu nebo náběhem do vápna.
Kde se dilema láme
V debatě o Součkově roli se často staví do protikladu zkušenost a budoucnost. Podle nás je to zjednodušení. Denia nemusí volit mezi starým a novým týmem. Musí volit, co jeho nová hra v konkrétním zápase snese.
Proti Španělsku bude Česko podle všech předpokladů bránit hluboko a dlouhé minuty běhat za míčem. V takovém scénáři hrozí mladé sestavě, že ji tlak semele dřív, než stihne předvést rychlost a energii. Souček v tom může být kotvou: hráčem, který zklidní tým po inkasovaném gólu, vyhraje hlavičku ve vlastním vápně a připomene spoluhráčům, kam se mají postavit.
Rizikem je opak. Pokud by Denia Součka postavil jen jako jméno a přizpůsobil mu celou hru, ztratil by to, co za dva měsíce vybudoval. Nejlepší využití Součka proto podle nás není v tom, aby řídil starý systém, ale aby dodal novému systému to, co mu chybí: klid, výšku a vedení v těžkém zápase. Kombinace Součka se dvěma mobilnějšími spoluhráči a Hopiho rychlostí na kraji by tenhle předpoklad naplnila.
Dá se čekat i varianta postupného návratu. Souček by mohl nastoupit z lavičky v momentě, kdy se zápas zlomí a Česko bude potřebovat buď udržet výsledek, nebo vsadit na standardky. S ohledem na nedělní zápas v Chorvatsku by takové dávkování dávalo smysl i zdravotně.
Kdy padne rozhodnutí a kde zápas sledovat
Spekulace skončí nejpozději večer před výkopem. Podle pravidel Ligy národů musí oba týmy odevzdat zápasový zápis se základní jedenáctkou nejpozději 75 minut před začátkem utkání. Při výkopu ve 20:45 to znamená, že sestavy budou známé zhruba v 19:30.
Přímý přenos vysílá ČT sport, online ho nabídne ČT sport Plus. V oficiálním přehledu vysílatelů UEFA figuruje pro Česko vedle ČT sport také Sport1 TV.
V 19:30 se ukáže, jakou odpověď Denia zvolil. Jméno Součka na prvním řádku sestavy by znamenalo, že nová reprezentace si na nejtěžší zápas podzimu bere starého kapitána. Pokud bude chybět, Letná uvidí, jestli mladí unesou Španělsko i bez něj.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle