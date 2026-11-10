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Babiš označil obavy ze zdražování vody za hloupost. Lidé ho poslali vrtat studnu do čtvrtého patra paneláku

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Andrej Babiš vytáhl do boje za české studny a slavně porazil poplatek, který pro…
Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, foto: Šárka Konečná, inregion.cz

Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, foto: Šárka Konečná, inregion.cz

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 10.11.2026 16:49

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