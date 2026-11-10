Babiš označil obavy ze zdražování vody za hloupost. Lidé ho poslali vrtat studnu do čtvrtého patra paneláku

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Babiš označil obavy ze zdražování vody za hloupost. Lidé ho poslali vrtat studnu do čtvrtého patra panelákuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Andrej Babiš vytáhl do boje za české studny a slavně porazil poplatek, který pro…
Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, foto: Šárka Konečná, inregion.cz
Doba čtení 6 min
Článek byl publikován 10.11.2026 16:49
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
- Z Nemocnice bude Albrechtická věžák. V Krnově změní název 34 zastávek
- V Libereckém kraji přibylo dalších 30 km silnic, kde se bude v zimě solit
- Největší fontána dostala na zimu nový kryt za 227 tisíc, skládá se jako dřevěné puzzle
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