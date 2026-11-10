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Island se stal nejdražší zemí Evropy. Švýcarsko sesadil malý ostrovní trh, kde každá potravina projde jedním přístavem

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Island má v evropském srovnání Eurostatu za rok 2025 cenovou hladinu 173,5 bodu. Švýcarsko zůstalo o 2,2 bodu pozadu a přišlo o první místo.
Island se stal nejdražší zemí Evropy. Švýcarsko sesadil malý ostrovní trh, kde každá potravina projde jedním přístavem

Island se stal nejdražší zemí Evropy. Švýcarsko sesadil malý ostrovní trh, kde každá potravina projde jedním přístavem

Zdroj: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 10.11.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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