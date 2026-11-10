Evans popsal Ganeovu slabinu před titulovou obhajobou a varoval ho. Hokit je ale snadno trefitelný, přiznal zároveň

Je to jediná scéna, kterou si u Ciryla Ganea pamatuje úplně každý. Francouz na zádech, Jon Jones mu sahá po krku a po čase 2:04 je hotovo. Od té doby Gane vybojoval prozatímní pás a po uvolnění titulu byl povýšen na plnohodnotného šampiona těžké váhy, jenže ta jedna sekvence se mu lepí na jméno jako žvýkačka na botu. Na UFC 334 proti němu jde neporažený wrestler a jeden z nejznámějších analytiků scény otevřeně říká, co si o tom myslí. Redakce MMAmag k jeho rozboru postavila i citaci, kterou stejný muž o Ganeovi pronesl v roce 2021, a čísla z veřejných statistických databází.
Člen Síně slávy řekl o šampionovi něco, co se nenosí
Rashad Evans, bývalý šampion UFC v polotěžké váze a člen Síně slávy této americké organizace, po kariéře bojovníka pracuje jako analytik a trenér. V rozhovoru pro server MMA Junkie, který 10. listopadu 2026 přetisklo Yahoo Sports, mluvil o hlavním zápase turnaje UFC 334. „Je to pro něj obrovská zkouška. Má šanci v jistém smyslu napravit staré chyby a ukázat, že si poradí s wrestlerem nejvyšší úrovně,“ řekl o Ganeovi.
V kleci newyorské Madison Square Garden se 14. listopadu 2026 postaví Ciryl Gane, 36letý francouzský šampion těžké váhy (do 120,2 kg) s bilancí 14-2, neporaženému Joshi Hokitovi, 28letému Američanovi s bilancí 10-0. Podle programu, který zveřejnil Paramount+, začíná hlavní karta pro českého diváka v noci na 15. listopadu 2026 ve 03:00 středoevropského času.
Evans přitom nemluví o technice obecně, ale o jediném večeru. „To, co lidem vzalo představu, jak dobrý ve skutečnosti je, bylo to, jak nováčkovsky v tu chvíli vypadal na zemi,“ tvrdí. Gane se podle něj „hodně učí za pochodu“ a „učit se za pochodu je někdy trapné, protože nevíte, co nevíte“. Je to jeho čtení jednoho výkonu, ne posudek Ganeových schopností.
Dvě minuty z roku 2023, které Ganeovi nikdo nezapomněl
Na UFC 285 ukončil Jon Jones Ganea submisí v 1. kole v čase 2:04 a vzal si uvolněný pás těžké váhy. Varování viselo ve vzduchu už předtím. MMA Fighting 3. března 2023 citovalo Jonese, že Gane „nemá moc wrestlingu“ a že jeho dvě velké díry jsou „jiu-jitsu a wrestling“.
O dva roky dřív zněl Evans jinak. V citaci, kterou 9. srpna 2021 zveřejnil web MiddleEasy z pořadu Morning Kombat, redakce MMAmag našla tohle: „Gane se pohybuje lépe než Jon Jones, je ve svém pohybu kreativnější než Jon Jones.“ Tehdy chválil pohyb. V listopadu 2026 mluví o zemi.
Druhou díru ale Evans našel na opačné straně klece.
Vyzyvatel přichází s nulou v kolonce proher a jednou nepříjemnou statistikou
Hokit nemá prohru. Má za sebou 10 zápasů, z toho 4 v UFC, wrestlingovou minulost z Fresno State, kde byl All-American, a epizodu v tréninkovém týmu fotbalistů San Francisco 49ers. Paramount+ ho vede jako čtyřku divize.
A přesto o něm Evans řekl: „Jedním z problémů Hokitovy hry je, že je hodně trefitelný. Dostává hodně ran a s chlapem, jako je Ciryl Gane, to nejde.“ Připomněl, že Gane dokázal knockoutovat Brazilce Alexe Pereiru, který platí za nesmírně odolného muže; stalo se to 14. června 2026 na turnaji UFC Freedom 250 technickým knockoutem ve 2. kole v čase 1:27.
Data agregátoru CageQuant, která redakce MMAmag porovnala, Evansovu větu dokreslují.
|Údaj
|Hodnota
|Zdroj a datum
|Inkasované údery za minutu – Josh Hokit
|6,81
|CageQuant, 10. 11. 2026
|Inkasované údery za minutu – Ciryl Gane
|2,33
|CageQuant, 10. 11. 2026
|Podíl obou hodnot
|2,9×
|výpočet redakce MMAmag
Jde o údaje agregátoru, ne o oficiální statistiku UFC. Do přehledu statistických lídrů UFC, do kterého redakce MMAmag nahlédla, se Hokit vůbec nedostal: žebříček počítá jen bojovníky s pěti a více zápasy v organizaci.
Přesto Evans na konci rozboru neřekl jméno šampiona a svůj tip postavil na vlastnosti, která se do žádné statistiky nedá zapsat.
Proč si zkušený matador nakonec vybral toho méně technického
ANALÝZA Evans nezastírá, koho má radši. „Největším faktorem tohohle zápasu je pro mě tempo, které Hokit nasadí. To dokáže zneutralizovat spoustu věcí, kvůli kterým je Gane favoritem,“ řekl MMA Junkie. A pak dodal: „Mám rád Ciryla Ganea i to, jak bojuje. Doufám, že se pletu, ale mám pocit, že to bude Josh Hokit kvůli tomu tempu a kvůli jeho nebojácnosti vůči únavě.“
Všimněte si, co v tom argumentu chybí. Ne technika, submisní detail ani obrana proti takedownu, ale ochota jít do nepohodlí a zůstat v něm. Právě tam Evansův rozbor obchází všechno, co Ganeovi ve statistikách vychází.
Jednou výhrou může Gane nálepku z března 2023 smazat. Pokud ji nesmaže při první obhajobě, proti neporaženému wrestlerovi a ve vlastní obhajobě, bude ji smazávat čím dál hůř. A Evansova řeč zůstane tím, čím je: rozborem dvou děr, ze kterých v Madison Square Garden stačí otevřít jednu.
Metodika
Výroky Rashada Evanse pocházejí z rozhovoru pro MMA Junkie publikovaného 10. listopadu 2026 a přetištěného Yahoo Sports; původní video ani audio vystoupení se v otevřených zdrojích najít nepodařilo, překlad citací pořídila redakce MMAmag z angličtiny. Starší výrok z 9. srpna 2021 je citace zveřejněná webem MiddleEasy s odkazem na pořad Morning Kombat, ne samostatně ověřený záznam; stejně tak se nepodařilo dohledat, zda Gane, Hokit nebo UFC na Evansův rozbor veřejně reagovali. Do výpočtu vstoupily dvě hodnoty agregátoru CageQuant ke 10. listopadu 2026, Hokit 6,81 a Gane 2,33 inkasovaného úderu za minutu, podíl 6,81 / 2,33 = 2,9 po zaokrouhlení na jedno desetinné místo; oficiální přehled statistických lídrů UFC uvádí u Ganea odlišnou hodnotu 2,31 a Hokita neobsahuje vůbec. Termín, místo a složení hlavního zápasu vycházejí z materiálu Paramount+ z 9. listopadu 2026 a ze stránky Madison Square Garden, protože event page UFC se nepodařilo otevřít; start hlavní karty je přepočten z 21:00 ET na 03:00 SEČ s rozdílem +6 hodin. Článek nehodnotí šance obou bojovníků, neuvádí sázkové kurzy a otevřenou otázkou zůstává přesná hodnota Hokitových inkasovaných úderů v oficiální statistice UFC.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková