Druhý tah pěšcem: Dietl psal film na příkaz režimu a premiéry se nedožil, agenta předaboval tvůrce Toma a Jerryho

Kriminálka Druhý tah pěšcem (1984) vznikla jako povinná úlitba režimu a nahlíží do práce tehdejší československé kontrarozvědky. V poctivě natočeném snímku nakonec nechybí ani americký agent s hlasem zámořského animátora. Scenárista Jaroslav Dietl se bohužel premiéry hotového filmu v kinech nedožil.
Smutný konec oblíbeného autora
Zkušený důstojník Jan Prokop (Karel Heřmánek) a jeho nevyzpytatelný podřízený Libor (Ondřej Pavelka) pátrají po zahraničním agentovi. Ten se pokouší zlanařit mimořádně schopného českého inženýra Jonáše (Karel Smyczek) pro armádní kruhy na Západě. Stopy z nalezené peněženky s kanadskou známkou policisty zavedou na filatelistickou burzu a posléze k italskému knihkupci či vedoucímu krejčovského salonu Hofmanovi (Karel Brožek). Pracovní napětí komplikuje milostný trojúhelník. Oba muži totiž bojují o pozornost pracovnice dešifrovacího oddělení Petry (Jana Paulová). Ta zprvu podlehne mladému poručíkovi, brzy ale prokoukne jeho povrchní povahu.
Režisér Vít Olmer a scenárista Jaroslav Dietl dostali práci na politicky angažovaném snímku jako povinný příkaz. Autor Nemocnice na kraji města i dalších diváckých hitů se ovšem oficiálního uvedení do kin už nedočkal. Během partičky tenisu utrpěl srdeční zástavu a zemřel přímo před očima své manželky i dětí. Tvůrci údajně plánovali natočit ještě další pokračování, plány ale nakonec zůstaly jen na papíře. Snímek v kinech vidělo více než sto tisíc diváků, než ho v roce 1990 definitivně stáhli z distribuce.
Režisér Toma a Jerryho ve studiu
Zahraničního agenta Ramskeyho ztvárnil Oldřich Ortinský, kmenový člen kapely Spirituál Kvintet, který byl proslulý svým hlubokým hlasem. Anglické obraty mu proto předaboval Gene Deitch. Tento zámořský filmař tehdy trvale žil v Československu a natočil u nás několik dílů populárního Toma a Jerryho i Pepka námořníka.
Štáb si obecně hodně vyhrál s propůjčováním hlasů u menších rolí. Recepční hotelu Pálava v Mikulově si zahrála Bára Štěpánová, ve finálním sestřihu ale promluvila hlasem herečky Vlasty Žehrové. Podobně příslušníka Veřejné bezpečnosti na dálnici ztvárnil Petr Pospíchal, jehož tónem pak z telefonu hovoří i jeden z Prokopových kriminalistů. Vedoucího krejčovství zase namluvil Dalimil Klapka. O hudební vložku se postaral zpěvák Jiří Korn, z jehož úst zní v hotelu v Bratislavě dobová skladba „Ulice Váci“ od Eduarda Parmy a Miroslava Černého.
Burza v Lucerně i pravé značky
Během natáčení se maximálně využívaly skutečné pražské lokace. Když hlavní hrdina pronásleduje malého chlapce z filatelistické burzy, probíhají pasáží Lucerny ve Vodičkově ulici. Sběratelé známek se tam tehdy o nedělích opravdu pravidelně scházeli a obchodovali. V zápletce s kanadskou známkou padne zmínka o obci Chicken. Tvůrci si jméno nevymysleli. Podle diváků takové místo na severu kanadské provincie Saskatchewan skutečně existuje v podobě několika indiánských rezervací.
Úplně pravá je rovněž poznávací značka ACO-36-17 na služebním automobilu Renault 9, kterým jezdí hlavní postava. Nejednalo se o filmovou repliku.
Filmové chyby
Všímavým fanouškům neuniklo několik drobných přešlapů. Když jde Prokop na sekretariát ohlásit řediteli cestu na Moravu, ve skle vitríny přede dveřmi se zřetelně odráží člen filmového štábu. V závěrečné noční scéně zase hrdina odjíždí s kolegyní Petrou a suverénně vjíždí autem rovnou do jednosměrky v protisměru, což prozrazuje svislá dopravní značka na sloupu.
Úsměvně působí i scéna v baru, ze kterého poručík Libor rozzuřeně odchází s tím, že svoji zbytečnou práci nenávidí, na stole ale v zápalu vzteku zapomene ležet cigarety se zápalkami.
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