Poražení z UFC Fight Night promluvili po prohře a nešetřili se. Vítězové poslali vzkazy svým příštím soupeřům

Nejdřív hluk v hale, pak rozsvícené displeje v šatnách. Pár hodin po konci turnaje v Las Vegas se na Instagramu a X objevily první věty lidí, kteří do té doby mluvili hlavně pěstmi. Děkovačky, fotky zavázaných rukou, vysvětlování. A mezi tím občas věta, která zněla spíš jako objednávka dalšího soupeře. Redakce MMAmag porovnala přehled těchto reakcí s oficiální výsledkovou kartou turnaje a dohledala, kdo si o další krok řekl konkrétně a kdo jen nahlas přemýšlel.
60 sekund v kleci, pak příspěvek bez výmluv
UFC Fight Night je nečíslovaná akce největší světové MMA organizace, menší formát než velké galavečery, ale pořád nejvyšší patro sportu. Turnaj ze 7. listopadu 2026 se konal v Meta APEX v Las Vegas. Elijah Smith, 24letý americký bojovník v bantamové váze (do 61 kg) s bilancí 11-1-0, v něm srazil Daveyho Granta knockoutem už v 1. kole v čase 1:00. Grant, 40letý anglický bojovník téže kategorie s bilancí 18-9-0, se ozval druhý den.
Znění Grantova příspěvku zveřejnily 8. listopadu 2026 weby Heavy a MiddleEasy, které ho uvádějí jako příspěvek na Grantově oficiálním Instagramu @daveygrantmma: „Dostal jsem vypnuto. Jsem zatraceně zklamaný, ale jsem doma v bezpečí s rodinou. Gratulace Elijahovi a jeho týmu. Žádné výmluvy, skvělý kemp a do zápasu jsem šel v nejlepší formě, jen jsem to schytal“. Vítěz mluvil jinak. „Nejsem ani zdaleka na svém vrcholu“, řekl Smith v pozápasovém rozhovoru pro UFC News, který 8. listopadu 2026 citoval Sherdog. Jméno příštího soupeře ale nepadlo.
Co Suarezová říkala před zápasem a co po něm
Tatiana Suarez, 35letá americká bojovnice ve slámové váze (do 52 kg) s bilancí 14-1-0, porazila ve vedlejším hlavním zápase 38letou Brazilku Virnu Jandirobu (23-5-0). Z dokumentu Official Scorecards | UFC Fight Night: Cortes Acosta vs Walker, který UFC zveřejnila 8. listopadu 2026, redakce MMAmag vyčetla jednomyslné rozhodnutí 30:27, 30:27 a 29:28.
Hned v kleci řekla Suarezová komentátorovi Michaelu Bispingovi větu, kterou zachytil živý blog MMA Fighting: „Chci ten pás“. Na pozápasové tiskové konferenci pak podle MMA Junkie doplnila jméno. „Jsem dvojka a Jandiroba trojka. Nevím, kdo by mohl být další. Asi Čang Wej-li, ale nevíme, co se s Wej-li děje, a pak už je jen Mackenzie. Takže si říkám, že ano, to by byl dobrý zápas. To je zápas, který se má udělat“, uvedla o souboji s Mackenzie Dern.
Není to euforie z výhry. Už 4. listopadu 2026, tedy tři dny před turnajem, psal Heavy, že Suarezová míří při výhře právě na titulovou šanci proti Dern, a citoval ji: „Vždycky se snažím soupeřky ukončit a podat výkon, který něco řekne“. Linka tedy drží, jen k ní přibyl výsledek. Jak hlasitý byl zbytek karty?
Kolik vítězů si vlastně řeklo o soupeře
U přehledu reakcí se čísla rozcházejí. Redakce MMAmag postavila vedle sebe seznam reagujících z přehledu MMA Junkie a výsledkovou kartu Sherdogu: přehled jmenuje 13 vítězů a 5 poražených, kteří se ozvali na X, Facebooku a Instagramu, výsledková karta ale eviduje 14 zápasů a 14 vítězů. Mezi reagujícími vítězi se jméno Mitche Raposa neobjevuje, přestože jím poražený Marcos Degli v seznamu je. Poměr reagujících vítězů proto redakce MMAmag nepočítá; jmenovatel nesedí na kompletní kartu.
|Zápas
|Kategorie
|Výsledek
|Cortes-Acosta–Walker
|těžká váha
|TKO pro Walkera, 3. kolo, 2:27
|Suarezová–Jandiroba
|slámová váha
|jednomyslné rozhodnutí pro Suarezovou 30:27, 30:27, 29:28
|Smith–Grant
|bantamová váha
|KO pro Smithe, 1. kolo, 1:00
Proč se o další zápas hraje až v telefonu
ANALÝZA Hlavní zápas vyhrál Johnny Walker, 34letý brazilský bojovník v těžké váze s bilancí 24-10-0, technickým knockoutem nad 35letým Waldem Cortesem-Acostou z Dominikánské republiky (17-5-0). Nečíslovaná karta bez titulu je přesně místo, kde se pozice nevyhrává pásem, ale viditelností. MMA Junkie k tomu píše, že sítě provázejí tenhle sport od jeho raných let a dávají fanouškům přímý pohled do hlav bojovníků krátce po zápase.
A právě z toho plyne zjištění, které se do titulku většinou nevejde: hlasitost příspěvku nekopíruje výsledek. Nejtvrdší zakončení večera komentoval vítěz obecnou větou o svém vrcholu, zatímco nejkonkrétnější nárok vyslovila bojovnice, která vyhrála na body. U každé citace proto redakce MMAmag uvádí účet nebo pořad, odkud výrok pochází, i datum zveřejnění. Chcete to číst sami? Jděte na oficiální profily, tedy @daveygrantmma, @johnnywalker, @virnajandiroba a X @tatianaufc, ne na reposty a screenshoty bez data. Druhý zápas totiž začíná po siréně a vyhrává ho ten, komu se dá ověřit, co doopravdy řekl.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka