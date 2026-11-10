Procházka dokončil kemp a dva týdny před zápasem hlásí klid. Přední český trenér ale Thajsko zakazuje a vysvětlil proč

Dlouhý stůl, trenéři kolem něj a bojovník, který má za sebou poslední tvrdý trénink. Jiří Procházka, 34letý český zástupce polotěžké váhy do 93 kg s bilancí 32-6-1 a bývalý šampion americké organizace UFC, zakončil přípravu fotkou, na níž není nic dramatického. U něj sedí i Danny de Vries, nizozemský specialista na postoj a člen jeho týmu. Kemp se odehrál v Thajsku a právě ta destinace rozdělila část české trenérské scény. Redakce MMAmag proto postavila vedle sebe, co k infekcím v přípravě říkal jeden trenér v roce 2025 a co v roce 2026, a otevřela k tomu materiály amerického zdravotního úřadu.
Vzkaz od stolu, u kterého skončila příprava
„Konec tréninkového kempu a poslední večeře,“ napsal Procházka k fotce na svém Instagramu. Doslovné znění popisku i to, že na snímku sedí jeho trenéři včetně de Vriese, zveřejnil 9. listopadu 2026 web Fights.cz, který příspěvek z bojovníkova účtu vložil do svého textu.
Svou verzi konce kempu nabídl Procházka i dřív. Na oficiálním blogu, do kterého redakce MMAmag nahlédla, 30. října 2026 anglicky psal, že se čas na ostrově Koh Samui chýlí ke konci, tým bydlí pár metrů od sebe, a v překladu napsal: „Celý náš tým běží jako hodinky.“ UFC vede duel jako pětikolový hlavní zápas turnaje UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling, 21. listopadu 2026 v ABHA Areně v Dauhá. K 10. listopadu 2026 do něj zbývalo 11 dní a žádnou zdravotní komplikaci bojovníkův tým ani organizace nezveřejnily.
Jeden z českých trenérů přitom svým svěřencům Thajsko podle citovaných slov zakazuje.
Destinace, kterou si jeden kouč do týmu nepustí
Trenér André Reinders mluví o thajských kempech bez obalu. „Polovinu přípravy strávili na antibiotikách. Takže já to klukům zakazuju,“ řekl o bojovnících ze svého týmu a dodal, že „příprava jde v Evropě udělat lépe a bezpečněji“. Citace prošla přes weby Fights.cz ze 6. října 2026 a MMA Shorties ze 7. října 2026. Oba weby uvádějí, že výrok zazněl v rozhovoru pro iSport.cz. Reinders podle týchž textů zároveň Procházkův případ odlišil: trénuje v malé skupině vybraných sparingpartnerů, ne na žíněnce s padesáti lidmi ze všech koutů světa.
Ve starším článku iSportu z 2. srpna 2025 redakce MMAmag dohledala pasáž, kde tentýž trenér mluvil o Matěji Peňázovi, bojovníkovi české organizace OKTAGON MMA: „Matěj má toho stafylokoka v sobě stejně jako většina populace. Jemu se ale projevu silně vždy při oslabení organismu, ke kterému dochází v závěrečné fázi přípravy těsně před zápasem, když je v dietě.“ Tehdy tedy mluvil o oslabeném těle, v roce 2026 o zemi.
|Kdy
|Kde to zaznělo
|Co k riziku infekce padlo
|2. srpna 2025
|iSport, k případu Matěje Peňáze
|stafylokok se projeví při oslabení organismu v závěru přípravy
|říjen 2026
|podle Fights.cz a MMA Shorties rozhovor pro iSport.cz
|Thajsko svěřencům zakazuje, v Evropě je příprava podle něj bezpečnější
|aktualizace 27. června 2025
|americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, materiál pro sportovce
|riziko zvyšuje kontakt kůže na kůži, rány a sdílené vybavení
Americký zdravotní úřad přitom riziko popisuje jinými slovy než jménem země.
Riziko, které necestuje s letenkou
ANALÝZA V materiálu Centra pro kontrolu a prevenci nemocí určeném sportovcům, který redakce MMAmag prošla, stojí ve verzi aktualizované 27. června 2025 jako rizikové faktory opakovaný kontakt kůže na kůži, řezné rány a oděrky, sdílené předměty a povrchy, sdílené vybavení a situace, kdy se sportovec nemůže po tréninku umýt. Ani slovo o zeměpisné šířce.
Spor se tím posouvá jinam. Reindersova opatrnost dává smysl jako rada, jak vybírat tělocvičnu, ne jako razítko na celou zemi. A oba jeho výroky, ten z roku 2025 i ten z roku 2026, vlastně míří na totéž: na bojovníka v dietě, s rozbitou kůží a s cizími lidmi na žíněnce. Thajsko je v té rovnici proměnná, ne příčina.
Co z toho Procházkovi zbyde, ukáže až klec.
Co bude 21. listopadu platit
Naproti němu stojí Navajo Stirling, 29letý Novozélanďan z aucklandského gymu City Kickboxing a bojovník polotěžké váhy do 93 kg. Podle profilu UFC má bilanci 11-0-0, sedm výher knockoutem nebo technickým knockoutem a páté místo v žebříčku polotěžké váhy. V roce 2026 ukončil všechny tři soupeře, naposledy 1. srpna bývalého šampiona Jana Błachowicze v prvním kole v čase 2:56.
Procházka jde do Dauhá po titulovém zápase na turnaji UFC 327 v Miami, kde 11. dubna 2026 podlehl Carlosu Ulbergovi technickým knockoutem v prvním kole v čase 3:45, jak uvedla agentura Associated Press. Hodinky, o kterých psal z Koh Samui, se zastaví 21. listopadu 2026. O tom, jestli byl thajský kemp dobrá volba, nerozhodne trenérská debata, ale pět kol.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek