Khol způsobil nehodu s policejním autem kvůli telefonu za volantem. Kincl ho pokáral a nešetřil ho

Kopec, kolona, popeláři, kteří ji každých pár vteřin na chvíli zastaví. Vojtěch Khol stojí, sklopí oči k telefonu a něco si v něm ladí. Elektronickou ruční brzdu v tu chvíli zatáhnout zapomněl, takže se auto pomaloučku rozjelo dozadu. Zastavilo ho až druhé vozidlo v koloně, a bylo to přesně to auto, do kterého nechcete nacouvat ani o kousek. Redakce MMAmag k tomu dohledala v sazebníku přestupků, co za stejnou nepozornost hrozí vám.
Kopec, popeláři a půl metru, které stačilo
Vojtěch Khol, 27letý český bojovník organizace OKTAGON MMA v pérové váze s bilancí 3-2-0, celou příhodu vylíčil v pořadu Fight and Talk, který vede s Patrikem Kinclem. Kolona v kopci podle něj popojížděla kvůli popelářům. Zastavil, vůz nezajistil a věnoval se displeji.
„Ladil jsem něco na telefonu a autíčko mi pomaličku jelo,“ popsal v podcastu, jehož znění přinesl 10. listopadu 2026 server Fights.cz. Auto se vrátilo zhruba o půl metru a opřelo se o vůz stojící za ním. „Při mém obrovském štěstí to byl vůz policejní,“ dodal Khol s tím, že šlo o státní policii. Na obou autech podle jeho vyprávění zůstal jen škrábanec.
Mnohem zajímavější než samotný náraz bylo to, co udělali policisté, když vystoupili z auta.
Služební auto má jednu nepříjemnou vlastnost
Omluva, úsměv, žádné zvedání hlasu. „Chlapi byli naštěstí super, hodili to do humoru. Pokecali jsme,“ řekl Khol v téže epizodě. Podáním ruky to ale skončit nemohlo: služební vůz policistům nepatří, a tak si pořídili fotodokumentaci a vzali si na zápasníka kontakt.
Doložený je jen Kholův popis z podcastu, nic víc. Ve veřejném zpravodajství Policie ČR ani na webu OKTAGON MMA k 10. listopadu 2026 není vyjádření k případu, takže o pokutě ani o bodech nelze psát jako o hotové věci.
Zatímco policisté to podle Khola hodili do humoru, parťák ze sedadla vedle byl o poznání méně shovívavý.
Výmluva, která u parťáka nevydržela ani minutu
Kincl Kholovi připomněl, že telefon v ruce u něj viděl i cestou na turnaj OKTAGON 96 v Mnichově 31. října 2026. „Dával jsem jen navigaci,“ bránil se Khol. „Já jsem tě viděl,“ kontroval Kincl. Khol nakonec připustil, že mu nejspíš někdo napsal a on se podíval na upozornění.
Pikantní je načasování. Dva dny předtím, 8. listopadu 2026, popsal Fights.cz Kinclovu vlastní pokutu za rychlost: na úsek podle něj měli policisté políčeno, vlastní odpovědnost ale uznal. Postavte obě pasáže vedle sebe a vyjde z toho, že nejviditelnější veřejná reakce na Kholovu nehodu zatím přišla od člověka s čerstvou zkušeností z druhé strany okénka.
Kolik vlastně stojí ten jeden pohled na displej, když zrovna nestojíte v koloně?
Pohled na displej, který v koloně nic nestojí
Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb. v § 7 odst. 1 písm. c zakazuje řidiči držet při jízdě telefon nebo jiné hovorové či záznamové zařízení. Redakce MMAmag otevřela platné znění zákona i tabulku přestupků BESIP, kde je u telefonu za volantem uvedena pokuta 2 500 až 3 500 Kč příkazem na místě a 4 body. Jde o obecnou sazbu za tento přestupek, ne o sankci uloženou Kholovi.
Druhá část účtu se neplatí v korunách, ale v metrech. Následující přepočet je ilustrativní model pro 2 sekundy pohledu na displej, nikoli rekonstrukce Kholovy nehody.
|Rychlost
|Pohled na displej
|Ujetá vzdálenost naslepo
|50 km/h
|2 s
|27,8 m
|90 km/h
|2 s
|50,0 m
|130 km/h
|2 s
|72,2 m
Čísla v tabulce ale neříkají to podstatné: proč zabrala až jedna věta ze sedadla vedle.
Nejlevnější dopravní školení má jméno a sedí vedle vás
GLOSA Body, kamery a sazebníky fungují na statistiku. Na konkrétního řidiče funguje něco jiného: někdo, kdo ho zná, vidí mu do auta a nenechá projít formulaci typu „dával jsem jen navigaci“. Khol dostal tohle školení zadarmo a ještě s mikrofonem u pusy.
V kleci se chyba trestá hned a nahlas. V koloně se chyba trestá tak, že si jí dlouho nikdo nevšimne. Khol měl v tomhle smyslu štěstí v neštěstí: zaplatil nejlevnější možnou verzi téže nepozornosti, půl metru a škrábanec.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka