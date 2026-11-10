Top kina ČR: Krize českých kin dosáhla vrcholu. Diváci dávají přednost koncertům před novinkami

Máme za sebou týden, který si čeští kinaři za rámeček asi nedají. Do sálů dorazilo několik filmových dárečků pro cinefily v čele s dokumentem Uvidíš všechno či černohumorným počinem Divoký kůň Devítka. Z těch ale divácké kinohity u nás nevyrostly, a tak žebříček skomírá pod nedostatkem mainstreamových novinek a kinosály tak za sebou mají jeden z nejslabších víkendů roku. Kvůli slabé návštěvnosti se tak do top 5 dostaly i dva tituly, od nichž byste to možná nečekali – záznamy koncertů.
5. místo
Tržby 1 milion 236 tisíc Kč / návštěvnost 5 556 diváků / 53 kin
Z prvního místa až na páté spadl nový horor Neskutečná máma. Kouzlo Halloweenu je pryč, a tak jinak průměrný horor přišel o své hlavní kouzlo. Snímek tak zažívá odliv diváků ve velkém a mezivíkendově spadl o téměř 50 %. To je i na horor solidní sešup a dá se předpokládat, že příště už Mámu v top 5 neuvidíme. Ostatně už nyní měla co dělat, aby své místo uhájila před americkým fenoménem Uvidíš všechno, který si s 5 518 diváky připsal na dokument velmi solidní čísla.
4. místo
Tržby 1 milion 035 tisíc Kč / návštěvnost 5 824 diváků / 186 kin
Za očekáváním skončily také české Houpačky. Ty sice rozhodně nenabízí přímočarou komediální taškařici s Dagmar Havlovou, jak by se mohlo neznalým divákům zdát, i přesto ale novinka Bohdana Slámy měla na to, aby při svém hvězdném obsazení nalákala více diváků. Start s necelými 6 tisíci diváky je ovšem na český počin podprůměrný a je jasné, že tato novinka větší komerční stopu nezanechá.
3. místo
Tržby 2 miliony 997 tisíc Kč / návštěvnost 5 889 diváků / 17 kin
A nyní se posuneme k titulům, jež bychom v top 5 úplně nečekali. Bronz tentokrát bere koncert k-popové skupiny Stray Kids, jejíž úspěch si ale zaslouží pozornost. Do nejlepší pětice se sice záznam dostal díky slabé konkurenci, nehledě na to je ovšem necelých 6 tisíc diváků z pouhých 17 kin a limitovaného času promítání velmi hezkým úspěchem, který nejen ukazuje, jak velkým je skupina mezi mladou generací fenoménem, ale také fakt, že kina už rozhodně nevytvářejí události pouze z filmů.
2. místo
Tržby 2 miliony 232 tisíc Kč / návštěvnost 5 964 diváků / 59 kin
Tento poznatek pak podtrhuje již legendární skupina Rammstein s prakticky totožnými čísly na stříbrné pozici. Němečtí provokatéři sice měli k dispozici o něco větší počet kin, i přesto je ale hezké vidět, že hudební fanoušci za svými idoly nechodí pouze na koncerty, ale rádi si jejich show vychutnají také v kině.
1. místo
Tržby 1 milion 359 tisíc Kč / návštěvnost 8 197 diváků / 159 kin
Na prvním místě se umístil animák Kocour v klobouku, který ovšem přece jen zaostal za očekáváním. Od animovaného počinu pro nejmenší na motivy slavného Dr. Seusse se očekával mnohem výraznější start. Ostatně i uplynulé rodinné novinky Ovečka Shaun či Mia a škola monster (která klesla o drtivých 80 % až do hlubin druhé desítky) startovaly nad 10 tisíc diváků. 8 tisíc návštěvníků je v rámci rodinných podívaných podprůměr a jasné zklamání i přes na první pohled vítězné první místo.
Aktuální program českých kin naleznete zde. Kompletní návštěvnosti českých kin zde.
Zdroje: Unie filmových distributorů, Kinobox Data