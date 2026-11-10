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Top kina ČR: Krize českých kin dosáhla vrcholu. Diváci dávají přednost koncertům před novinkami

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Máme za sebou týden, který si čeští kinaři za rámeček asi nedají. Do sálů dorazilo několik filmových dárečků pro cinefily v čele s dokumentem Uvidíš všechno či černohumorným počinem Divoký kůň Devítka. Z těch ale divácké kinohity u nás nevyrostly, a tak žebříček skomírá pod nedostatkem mainstreamových novinek a kinosály tak za sebou mají jeden z nejslabších víkendů roku. Kvůli slabé návštěvnosti se tak do top 5 dostaly i dva tituly, od nichž byste to možná nečekali – záznamy koncertů.
Top kina ČR: Krize českých kin dosáhla vrcholu. Diváci dávají přednost koncertům před novinkami

Top kina ČR: Krize českých kin dosáhla vrcholu. Diváci dávají přednost koncertům před novinkami

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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