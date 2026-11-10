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Nejtěžší možný debut? Câmara v Brazílii ukázal, co v něm je

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Rafael Câmara prožil při domácím debutu ve formuli 1 pořádně náročný víkend. V barvách Haasu čelil v Brazílii dešti, haváriím i složitým podmínkám, přesto dokončil závod a sklidil pochvalu od šéfů týmů. Jeho výkon zaujal i přes konečné 20. místo.
Déšť, nehody a těžké podmínky. Câmara má za sebou křest ohněm ve F1.

Déšť, nehody a těžké podmínky. Câmara má za sebou křest ohněm ve F1.

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 15:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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