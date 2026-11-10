Nejtěžší možný debut? Câmara v Brazílii ukázal, co v něm je

Hvězda formule 2 Rafael Câmara již byla oznámena jako jeden z pilotů týmu Haas pro příští sezónu, ale když se tým rozhodl nepostavit Estebana Ocona, Brazilec dostal příležitost debutovat dříve, než bylo v plánu.
Mohl se zúčastnit všech tří tréninkových jízd na Velkou cenu Brazílie, aby si zvykl na vůz VF-26, ty se však odehrály za sucha – kvalifikace byla jiná záležitost. Spustil se liják, na trati byla vyvěšena červená vlajka a mladý pilot čelil jedněm z nejtěžších podmínek za poslední dobu.
V Q1 narazil do bariér, zachoval si však chladnou hlavu a s poškozeným předním křídlem se vrátil do boxů. Měl také odvahu vyjet znovu a zajet ještě jedno kolo – což stačilo na postup do Q2. Na konci tohoto segmentu však havaroval, když se mu zablokovala kola a narazil přímo do bariér.
V neděli opět pršelo, a tak se podmínky pro brazilského pilota, který startoval z 11. místa díky penalizacím některých pilotů před ním, nijak nezlepšily. Hned po startu ztratil pozici a opět vyjel z trati, ale dokázal pokračovat a dojel na 20. místě.
„Rozhodně to nebyl snadný závod, vzhledem ke všem podmínkám, které jsme během jednoho závodu zažili. Na začátku šlo hlavně o to zůstat na trati a udělal jsem pár chyb – bylo to trochu ošemetné.”
„Pozitivní je, že dnes nedošlo k žádnému poškození a hodně jsem se naučil, ale do budoucna je ještě spousta věcí, které se musím naučit. Myslím, že je spousta věcí, které musíme s týmem projít a připravit na příště.”
„Na jednu stranu jsem se snažil si užít svůj první závod ve formuli 1, navíc doma, takže to bylo hezké, ale myslím, že z mého pohledu jsem nebyl úplně spokojený s tím, jak jsme dnes dojeli. Byl to víkend, během kterého jsem podle mě zažil téměř všechno, takže jsem se hodně naučil pro budoucnost.“
Oliver Bearman v druhém voze týmu Haas startoval v první desítce a po pomalé zastávce v boxech dojel na 17. místě, takže oba piloti v Brazílii ztratili pozice během náročného dne, kdy se Audi v boji o sedmé místo v Poháru konstruktérů přiblížilo k americkému týmu na rozdíl pouhých tří bodů.
Vzhledem k tomu, že brazilský pilot dokončil závod v Interlagosu, zažil osychající trať, přechod mezi přechodnými a hladkými pneumatikami a poté i úskalí, kdy se musel vrátit do boxů pro další přechodné pneumatiky, když začalo pršet, splnil při svém debutu hned několik úkolů a udělal dojem na lidi v paddocku.
„Sledoval jsem vše, až do poslední zatáčky zajel na začátku kvalifikace úžasné kolo a toto kolo by bylo neskutečné,“ řekl šéf Ferrari Frédéric Vasseur. „Ale upřímně, když debutujete v F1 na domácím závodě a potýkáte se s takovými podmínkami, kdy musíte střídat pneumatiky. Během kvalifikace pršelo a totéž platilo i pro závod, panovaly extrémně chladné podmínky, byl to pravděpodobně nejtěžší víkend, jaký mohl zažít, ale vedl si velmi dobře. Jeho tempo bylo působivé.“
Šéf týmu Haas Ajao Komacu souhlasil: „Udělal pár chyb, ale celkově si myslím, že to byly pro debut velmi náročné podmínky, takže mu gratuluji, že závod dokončil bez větších problémů. Víme, že má výkon, má rychlost, jde jen o konzistenci a o to, aby to dokázal předvést.“