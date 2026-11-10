RECEPT: Svatomartinské hody v jihlavských restauracích. Pečená husa vyjde až na 519 korun

Jak zjistila redakce Jihlavské Drbny, ceny za svatomartinské menu se v Jihlavě poměrně dost liší a nabídka je široká. Zdaleka to není jen o polévce a tradiční pečené huse se zelím a knedlíkem. V nabídce je třeba i paštika, burger s trhaným masem, lokše, podniky v Jihlavě nabízí také jídla z kachny a podzimní dezerty.
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Netradiční svatomartinské menu vůbec poprvé nabízí MOMA bistro & kavárna. A jak píše na sociálních sítích, do klasiky tak přidávají něco svého. Na výběr je třeba krém z jedlých kaštanů, jemně natrhané pečené husí maso s jablečným chutney a kváskovým chlebem, dále husí foie gras s opečenou bagetou, burger s trhaným kachním prsem, se stejným masem jsou i lokše s červeným zelím. Podnik nabízí i lokše nasladko. „Menu nabízíme od 9. do 16. listopadu, rezervace stále přijímáme. Největší zájem je o středeční a nedělní termín,“ sdělila redakci Jihlavské Drbny Monika Fukalová.
Objednávka i na doma
Od 6. do 15. listopadu vaří svatomartinské pokrmy také jihlavská restaurace Buena Vista, v nabídce je klasika od paštiky, foie gras, drůbežího kaldounu, pečené husy i kachny po dýňový cheesecake. Paštika vyjde na 189 korun, foie gras na 329 korun, pečené husí stehno na 519 korun, porce pečené kachní čtvrtky na 449 korun. Zároveň si lidé mohou objednat svatomartinské menu i na doma, a to za lepší cenu. Jídlo si zájemci vyzvednou v restauraci.
Na svatomartinské menu vsadila také restaurace Avenue, která jej podává od 11. do 15. listopadu. Předkrm ve formě husí paštiky stojí 179 korun, kaldoun 105 korun, pečené husí stehno 495 korun, pečená kachní čtvrtka je za 439 korun. 399 korun stojí grilované kachní prso. V nabídce jsou ještě i dva dezerty – pošírovaná hruška na víně (145 korun) a jablečný štrúdl (110 korun).
Svatý Martin z Tours byl římský voják, který se podle legendy rozdělil o svůj plášť se žebrákem, aby ho ochránil před zimou. Později se stal biskupem a jeho svátek připadá na 11. listopadu.
Právě s tímto datem se pojí tradice svatomartinské husy – podle pověsti husy svatého Martina při kázání tak hlasitě kejháním rušily, že skončily na pekáči. Dalším vysvětlením je, že kolem svátku končil hospodářský rok, čeledíni dostávali výslužku a lidé si dopřávali slavnostní pečínku, nejčastěji husu, případně kachnu.
„Zájem je letos poměrně velký a rezervace už máme v hezkém počtu. Stále ale evidujeme volná místa, takže zájemci se nemusí bát, že by měli s návštěvou čekat až na poslední chvíli. Největší zájem zatím registrujeme přímo na 11. listopadu, což je vzhledem k tradici svatého Martina pochopitelné. Zkušenosti z předchozích let nám ale ukazují, že řada hostů přichází i bez předchozí rezervace, často spontánně během dne,“ řekl manažer restaurace Jan Caha.
Pečenou husu i kachnu má ve své nabídce i restaurace Guesto, a to ve dnech od 9. do 15. listopadu. „Stoly už se rychle plní a kapacita je omezená. Zajistěte si své místo včas,“ informuje podnik na svých sociálních sítích. Kachní kaldoun s nudlemi a játrovými knedlíčky stojí 69 korun, pečené husí stehno se zelím a dvěma druhy knedlíků vyjde na 399 korun, kachní stehno je o 110 korun levnější.
Od zítra do 15. listopadu si mohou zajít zájemci také do restaurace U Dvou Přátel, ta nabízí husí kaldoun s knedlíčky a nudlemi za 65 a 75 korun, záleží na objemu. Za 145 korun jsou v nabídce třeba i restovaná husí játra s chlebem. 425 korun stojí pečené husí stehno, o deset korun dražší je filírované husí prso. Ke kávě si návštěvníci této restaurace mohou dát cheesecake a la štrúdl, stojí 125 korun.
Podle nejnovějšího průzkumu společnosti BILLA ČR se letos chystá dopřát si sváteční menu téměř polovina Čechů (47 %). Na talířích má přitom tradiční husa (21 %) skoro stejné zastoupení jako kachna (22 %).
Pouze 4 % oslavujících se u svatomartinské pečínky obejdou bez zelí. Nejvíce Čechů (40 %) nechce dělat kompromisy a na jednom talíři kombinuje červené i bílé zelí zároveň (na Moravě dokonce 49 %). Pokud si Češi vybírají jen jeden druh, jednoznačně vítězí červené zelí (37 %) nad bílým (19 %). Samotné červené zelí přitom suverénně vede zejména v Čechách (43 % oproti 31 % na Moravě).
Drtivá většina oslavujících (92 %) nedá na svatého Martina dopustit na knedlíky. Pomyslné prvenství drží klasický houskový knedlík (38 %), v těsném závěsu za ním následuje bramborový knedlík (34 %) a zhruba pětina Čechů (21 %) volí knedlík karlovarský, který si získal oblibu hlavně u mužů (26 %) a ve věkové skupině 27 až 35 let (33 %). Tradiční lokše volí jako hlavní přílohu 4 % dotázaných.
Zdroj: Media Billa
Co se týče samotné přípravy husí či kachní pečeně, řada domácností i restaurací volí pomalu pečenou drůbež. Receptů je řada, my vybíráme recept od šéfkuchaře Jana Punčocháře, který má trik s masem naloženým v mléce pro jemnější chuť a křupavější kůrku.
Svatomartinská husa podle Jana Punčocháře
Suroviny:
• 1 celá čerstvá husa (ideálně z domácího chovu)
• mléko (v dostatečném množství na ponoření nebo zalití husy)
• sůl
• celý kmín
• 2–3 jablka
• 2 cibule
• Divoké koření do vnitřku husy: celá skořice, badyán, hřebíček
Postup přípravy:
1. Očištěnou husu vložte do vhodné nádoby, zcela ji zalijte mlékem a nechte v chladu odležet přibližně 2 dny. Mléko vytáhne z masa případnou pachuť a zajistí maximální křehkost.
2. Po dvou dnech husu z mléka vyjměte, důkladně osušte a ze všech stran i zevnitř osolte. Vnitřek husy naplňte nakrájenými jablky, cibulí a aromatickým kořením (skořice, badyán, hřebíček). Povrch husy bohatě posypte kmínem.
3. Husu položte do pekáče (zpočátku hřbetem nahoru) a pečte přibližně 1,5 hodiny při teplotě 160 °C. Během pečení ji pravidelně kontrolujte, propichujte kůži, aby odtékal přebytečný tuk, a maso neustále přelévejte výpekem. Podle potřeby podlévejte trochou vody.
4. V závěrečné fázi pečení otočte husu prsy nahoru, zvyšte teplotu v troubě (na 180–200 °C) a dopékejte, dokud kůrka nezíská krásnou zlatavou barvu a nebude dokonale křupavá.
Husu podávejte nejlépe s domácím knedlíkem a dobře ochuceným červeným či bílým zelím.