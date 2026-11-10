Pomoc pro nemocnice i školy. Dobrovolníci z Brna chtějí poslat na Ukrajinu sto generátorů

Stovku generátorů a nabíjecích stanic chce pořídit brněnský spolek Brno pro Ukrajinu. Zařízení mají pomoci nemocnicím, školám nebo sociálním centrům při výpadcích elektřiny způsobených ruskými útoky, nouzově jim zajistí světlo a teplo.
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Winter is coming – 100 generátorů pro Ukrajinu se během prvních tří týdnů podařilo vybrat více než 1,25 milionu korun. Jejím cílem je získat celkem 3,5 milionu korun, které pokryjí náklady na pořízení sto generátorů a nabíjecích stanic. Každé ze zařízení přitom zamíří ke konkrétnímu příjemci.
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První tři generátory už spolek na začátku října dopravil do městečka Valky v Charkovské oblasti, které leží jen několik desítek kilometrů od fronty. Na jejich pořízení přispěla stotisícovou dotací městská část Brno-Jehnice.
„Chceme pomoci těm nejzranitelnějším. Mezi dalšími příjemci budou dvě léčebny pro pacienty s mentálním postižením a duševními či neurologickými onemocněními, kteří byli na začátku války evakuováni z okupované Luhanské oblasti,“ přiblížila plány dobrovolnice Maud Kotasová.
Spolek plánuje generátory a nabíjecí stanice doručovat postupně podle toho, kolik peněz se podaří vybrat.
„Mezi prvními se dostane i na porodní a neonatologické oddělení univerzitní nemocnice v Oděse. Právě tam doručíme kromě generátorů i profesionální vyhřívané deky pro novorozence, kteří nejen že se rodí do války, ale ještě navíc kvůli ruskému bombardování do tmy a zimy,“ doplnila Kotasová.
Pomoc zamíří také do několika dětských domovů a sociálního centra v Dněpropetrovské oblasti, které poskytuje sociální služby a zajišťuje stravování opuštěným seniorům a lidem v obtížné životní situaci. Generátory dostane také internátní škola pro děti se sluchovým a mentálním postižením v Žytomyru, psychologická ordinace v Oděse nebo škola v krytu v Sumské oblasti.
VIDEO Místní se nebojí, říkají dobrovolníci
Mezi dobrovolníky, kteří se do pomoci zapojují, patří také
Martin Jelínek. Ten se tentokrát vydal na Ukrajinu dodávkou právě s nákladem generátorů. Během příprav na cestu si ale kladl otázku, zda o takovou pomoc místní vůbec stojí, nebo zda by za ukončení války byli ochotni zaplatit jakoukoli cenu.
„Stojí vůbec o nějaký generátor, nebo už by jej vyměnili za konec toho pekla za jakoukoliv cenu, kterou si agresor bude schopen vymyslet?“ vzpomíná na své tehdejší úvahy.
Odpovědi na své otázky dobrovolníci našli přímo na místě, když mluvili s obyvateli. „
Lidé by tu museli kvůli neustálému bombardování trávit celé dny ve sklepích. Takže říkají, že dnes budou žít a zítra se uvidí. Nelze žít pořád ve strachu. Oni se nebojí, jsou tu doma a nikam nepůjdou,“ shrnul Jelínek.