Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Pomoc pro nemocnice i školy. Dobrovolníci z Brna chtějí poslat na Ukrajinu sto generátorů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nemocnicím, dětským domovům i sociálním centrům na Ukrajině mají pomoci generátory a nabíjecí stanice. Spolek Brno pro Ukrajinu na jejich pořízení vyhlásil sbírku, ve které se zatím podařilo vybrat přes 1,25 milionu korun. Cílem je získat celkem 3,5 milionu korun.
Pomoc pro nemocnice i školy. Dobrovolníci z Brna chtějí poslat na Ukrajinu sto generátorů

Pomoc pro nemocnice i školy. Dobrovolníci z Brna chtějí poslat na Ukrajinu sto generátorů

Zdroj: Brno pro Ukrajinu
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 08:30

Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Vaňková se loučí s funkcí primátorky. Mrzí ji, že Brno nebude mít lanovku
Vaňková se loučí s funkcí primátorky. Mrzí ji, že Brno nebude mít lanovku
Zásah na namrzlé D1 očima hasičů. Zveřejnili záběry, ze kterých mrazí
Zásah na namrzlé D1 očima hasičů. Zveřejnili záběry, ze kterých mrazí

Zasahovat u dopravních nehod na namrzlé dálnici není nebezpečné jen pro řidiče. Své o tom vědí také hasiči...

Strach po útoku v Polsku. Brno-střed posílí bezpečnost na vánočních trzích
Strach po útoku v Polsku. Brno-střed posílí bezpečnost na vánočních trzích

V reakci na sobotní útok v polském Krakově a další bezpečnostní incidenty v evropských městech posílí...

Muž poděkoval policistům za zastavení u přechodu. Ti si všimli tašky s lupem
Muž poděkoval policistům za zastavení u přechodu. Ti si všimli tašky s lupem

Neobvyklé setkání zažili policisté při noční hlídce ve Vyškově. Jeden z mladíků jim nejprve zdvořile...

Ztráta pro ANO v Bystrci. Soud opravil výsledky voleb, hnutí přišlo o mandát
Ztráta pro ANO v Bystrci. Soud opravil výsledky voleb, hnutí přišlo o mandát

Krajský soud v Brně dnes vyhověl stížnosti uskupení Bystrčáci, Piráti, TOP 09 a nezávislí pro Bystrc a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.