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Vančura vysvětlil, proč Mikuláška zastavil. Nechtěl riskovat tvrdé KO

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Václav Mikulášek chtěl proti Dominiku Heroldovi pokračovat i se zraněným kolenem. Trenér Michal Vančura ho ve třetím kole zastavil, protože nechtěl riskovat tvrdý knokaut ani další poranění.
Vančura vysvětlil, proč Mikuláška zastavil. Nechtěl riskovat tvrdé KO

Vančura vysvětlil, proč Mikuláška zastavil. Nechtěl riskovat tvrdé KO

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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