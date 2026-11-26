Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Poslední Ulice tohoto týdne přinese Sonino rychlé jednání, které vyvolá paniku na gymnáziu. Tam dojde i na obavy ohledně možného prozrazení útěku Klárky Peškové. A Lumír se rozhodne vyzvídat u Mileny. Panika na gymnáziu
Jirka Hložánek (Ondřej Havel) se ve čtvrtek Martině (Natálie Holíková) svěří s tím, že Soňa Čechová (Lucie Vondráčková) míří kontrolovat školy. Ta se ihned zděsí a prohlásí, že musí Otu (Filip Rajmont) varovat. Jirka ji stopne, protože to nejde. On jediný ví, že to má v plánu a když to Soňa zjistí, už mu nic neřekne. A to je to poslední, co Jirka potřebuje. Jenže Soňa je žena činů a už v pátek ráno Jirkovi s úsměvem hlásí, že má vše připraveno a staví se samozřejmě i u Oty, a tím chce i začít.
Sotva to Ota zjistí, utíká k Magdě (Veronika Macková), Eddiemu (Jiří Panzner) a Marii (Monika Zoubková) do kabinetu, kde jim zděšeně oznámí, že se jim Soňa ohlásila na audit. Němčinářka Křížová začne okamžitě panikařit, že Čechová určitě ví o té druhačce, co se jim minulý týden ztratila. Myslí tím samozřejmě Klárku Peškovou (Stella Polášková).
Ota pak začne řešit, jestli náhodou nemohla Soňa zahlédnout scénu, kdy policie malou Klárku přiveze před jejich dům. Magda si myslí, že Čechová nic neví a nikdo by jí ani nic nepráskl. Otázkou zůstává, jestli se Soňa dobere i k tomu, že zjistí pravdu ohledně Klárčina útěku v době, kdy ji měl na starost školník (Antonín Procházka).
Lumír vyzvídá
Mastného (Pavel Novotný) nabídka na převzetí a vedení Druhé šance Lumírovi Nyklovi (Václav Svoboda) pořádně zamotala hlavu. Probíral to i s Kateřinou (Martina Randová) a ta jej ihned podpořila, že určitě by to nějak udělat s bistrem a závazky šlo, aby se on mohl věnovat Druhé šanci. Ale jak Radek Lumíra rovnou upozornil, je potřeba se rozhodnout rychle.
Jenže Lumírovi vrtá hlavou i to, jak se k tomu postaví Milena Pumrová (Alena Štréblová), která už Druhou šanci vedla a dost možná si na to myslí i teď. S tou by si to totiž nerad rozházel. Rozhodne se proto zajít do hospody a nenápadně vyzvídat, jak to má ona a co jí Radek ohledně dalšího postupu řekl. Milena přizná, že ji s tím nejprve strašil, že to bude muset převzít, ale teď je ticho a nic neřeší. Chce vůbec Milena znovu vést Druhou šanci?
Premiérové díly seriálu Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku od 18:30 na
a o den dříve jsou epizody ke zhlédnutí na ONEPLAY. Nově Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor, Ulice).