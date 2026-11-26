Krvavá bitka v brněnském baru. Opilý muž zasypal jiného hosta ranami do hlavy
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Krvavá bitka v brněnském baru. Opilý muž zasypal jiného hosta ranami do hlavyZdroj: pixabay.com
Článek byl publikován 26.11.2026 15:00
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