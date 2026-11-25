Stačil jediný neopatrný pád školní brašny na chodník nebo náraz saní do závěje. Z útrob termosky se ozvalo tlumené křupnutí a sladký horký čaj s citronem okamžitě promáčel žákovskou knížku, svačinu i všechny sešity.
Když v mrazivém ránu za okny padal sníh a rodina mířila na svah nebo do práce, kuchyní zavoněl černý čaj. Vařila se ho plná konvice, osladil se cukrem, přidal se citron a ještě vroucí se naléval do barevné termosky. Tento předmět představoval pozoruhodné technické řešení, které udrželo nápoj horký po celý den i v největším mrazu.
Melta vznikla za války. V tradiční směsi není ani jediné kávové zrno
Vznik původní vakuové nádoby v laboratořích skotského fyzika Jamese Dewara z roku 1892 podrobně dokumentuje londýnská vědecká instituce
The Royal Institution. Vývoj komerční izolační lahve s ochranným obalem a vznik celosvětové značky z řeckého výrazu pro teplo přehledně mapuje oficiální archiv Thermos Brand History. Fyzikální princip dvojitých stěn s vyčerpaným vzduchem a reflexní vrstvou stříbra zkoumá odborný magazín Chemistry World.
Základem každé klasické termosky byla dvojstěnná baňka z varného borosilikátového skla. Mezi stěnami výrobci vyčerpali vzduch, čímž vzniklo vakuum bránící úniku tepla vedením i prouděním. Vnitřní plochy pokrývala tenká vrstvička stříbra odrážející tepelné záření zpět do tekutiny. Baňka byla uložena v plastovém nebo plechovém pouzdře, které ji chránilo před otřesy, přičemž na dně seděla pružná gumová podložka.
Horký sladký čaj v termosce byl při celodenním sáňkování jedinou záchranou před mrazem. Brašna se však nesměla při jízdě prudce převrátit na tvrdý kámen. Korkový špunt a čaj vonící po celém svahu
Hrdlo baňky utěsňoval obyčejný kónický špunt z přírodního korku. Korek výborně izoloval a nepropouštěl horkou páru, ale po delším používání nevratně nasákl vůní bylinek a ovoce. Špunt se musel do otvoru zatlačit dostatečně pevně, aby horký čaj nekapal do tašky, avšak s citem, aby křehké skleněné hrdlo pod tlakem neprasklo.
Ráno se do termosky kromě oslazeného čaje často nalévala také
tradiční obilná kávovina melta s mlékem, která spolehlivě zahřála na cestách i v práci. Když se na chalupě potřebovala rychle ohřát další voda, pomohl oblíbený pomocník, o kterém vypráví článek jak slávu cestovních spirál ukončila až devadesátá léta. Šroubovací víčko termosky pak sloužilo jako praktický kalíšek. Plechový obal poskytoval skleněné baňce základní ochranu při běžném nošení. Šroubovací víčko zároveň sloužilo jako praktický šálek na horký nápoj. Neštěstí v brašně a chrastící hromádka střepů
Největší slabinou československých termosek byla jejich extrémní zranitelnost. Vnitřní stěna musela být velmi tenká, aby odolávala prudkým teplotním šokům při nalévání vroucí vody. Jakýkoli tvrdší náraz zvenčí byl pro baňku osudný. Školáci nosící termosku v aktovce museli dávat neustálý pozor při každém položení tašky na zem.
Když brašna spadla na schod nebo do ní někdo v šatně kopnul, ozvalo se suché křupnutí. Podobně jako v domácnostech
nerozbitné skleničky duritky občas skončily sprškou střepů, také termoska se rázem proměnila v chrastící schránku plnou stříbřitých úlomků. V drogeriích a domácích potřebách se naštěstí prodávaly náhradní vložky, takže zručný rodič mohl po odšroubování dna nádobu snadno opravit.
Slávu těchto cestovních spirál ukončila až devadesátá léta. Lidé hromadně kupovali nové konvice Srovnání klasické skleněné termosky s korkem a moderní nerezové lahve
Parametr Klasická termoska s korkem Moderní nerezová vakuová lahev Izolační vložka Tenkostěnná skleněná vakuová baňka Dvouplášťová nerozbitná nerezová ocel Uzavření hrdla Kónický zátkový korek a kalíšek Šroubovací zátka s těsněním a ventilem Odolnost při pádu Vysoké riziko roztříštění vložky Plná odolnost vůči nárazům na zem Udržení teploty Teplý nápoj po dobu deseti hodin Stabilní horký nápoj po celý den
Nerozbitné duritky měly slabinu: Skryté vnitřní pnutí mohlo skončit sprškou střepů Často kladené otázky o retro termoskách Proč se na stěny vakuové baňky nanášela zrcadlová vrstva?
Tenká vrstvička stříbra na stěnách skleněné baňky fungovala jako zrcadlo pro tepelné záření. Infračervené paprsky vycházející z horkého nápoje se od lesklého povrchu odrážely zpět do tekutiny, což výrazně omezovalo tepelné ztráty sáláním.
Z jakého důvodu se v Československu používal korkový špunt?
Přírodní korek představoval pružný a výborně těsnicí materiál s nízkou tepelnou vodivostí. Dokázal spolehlivě utěsnit drobné výrobní nerovnosti skleněného hrdla, ačkoliv po čase nevratně přebíral aroma nalévaných bylinek a ovocných čajů.
Bylo možné rozbitou vnitřní skleněnou vložku doma vyměnit?
V prodejnách domácích potřeb byly běžně k dostání samostatné náhradní skleněné baňky různých velikostí. Stačilo odšroubovat spodní víko pláště, bezpečně vysypat střepy, vložit novou skleněnou vložku na pryžové těsnění a dno opět pevně dotáhnout.
Zdroje fotografií Barevné retro termosky se skleněnou vložkou: Wikimedia Commons / CC0 Děti na saních s teplým čajem v termosce: Wikimedia Commons / CC0 Kovová retro termoska s plastovým kalíškem: Wikimedia Commons / CC0