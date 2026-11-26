Ulice z náměstí kolem staré radnice směrem do „Kouta“ byla více než 560 let od založení královského města neprůjezdná. Končila na hradbách, takže se v listinách pro orientaci označovala jako V Koutě nebo Za Starou radnicí. Otevřela se bránou v hradbě pro koňku kolem roku 1827. Vrata se zpočátku otevírala jen tehdy, když jel vlak. Jinak se muselo na Lineckou přes most u divadla, kde do roku 1844 stála Linecká brána s padacím mostem přes Malši, v bráně byla padací mříž a stráž.
Ruch v ulici nastal poté, co zde bylo v roce 1785 z nařízení Josefa II. založeno biskupství. Pro ulici se snadno ustálil název Biskupská, který odolal všem politickým režimům. Slovem Biskupská „trpěli“ za socialismu politici. Nejvíce v roce 1953, kdy se podle Daniela Kováře uvažovalo o tom, jak Biskupskou přejmenovat.
Biskupská ulice skrývá pozoruhodnou historii. Kdysi tu bývaly hospody, hazard i varieté. Autor: Jan Schinko/EzEnhancer
Zajímavou okolností bylo, že zemřeli Gottwald i Stalin a proběhla měnová reforma v roce 1953. Oba politici však už ve městě zastoupeni byli. Gottwald měl ulici kolem divadelních domů a armáďáku (dnes Jirsíkova) a Stalin měl zde náměstí (dnes Senovážné), přičemž se armáďák jeden čas jmenoval Staliňák. Politici se ale nedohodli. Ostatně by bylo trapné, aby kolem biskupství vedla ulice třeba Zápotockého nebo Nejedlého. Biskupská tak zůstala Biskupskou.
Na obrázku je vidět, že po obou stranách jsou chodníky pod úrovní vozovky. Podlaha v hostinci Vlčí jáma vpravo je dokonce i pod úrovní chodníku, čímž je hostinec jaksi hoden svého názvu. Vpravo ve směru k náměstí stojí na rohu nábřeží Löwyho dům, následují Vlčí jáma, kavárna Mikado, kavárna Corso a hned za rohem Corsa hostinec U Zlatého soudku, zvaný též gulášový.
K tomu po levé straně ulice stojí dům propojený s hradební věží Železná panna a pod ní (mimo obrázek) malý, ale známý podnik Zur blauen Donau, jehož majitelem byl Ludwig Mooser. Večer a v noci svítila nad vchodem červená lucernička. Ludwig Mooser měl však úředně přihlášenou živnost cukrářskou. Něco zákusků prodával, čímž živnostenský úřad proti tomu nic neměl. Berní úřad však mohl kontrolovat, zda pan Mooser platí daň ze všech příjmů, ale nekonal. Později vedla podnik jeho manželka.
Neobyčejná koncentrace zábavy na poměrně malé lokalitě. Od hampejzu, jak nazývaly Mooserův podnik konzervativní Jihočeské listy, přes zakouřenou Vlčí jámu a Mikado, kde bujely hazardní hry, až po varieté Corso, v němž účinkovaly ve velkoměstském mezinárodním programu slečny Mici, Anny, Hella, Hedy, Adde, Lotty a také On-Ko-Mon, syn náčelníka Siouxů. Začátek byl vždy v 10 hodin večer.
V přízemí Corsa byla restaurace a vinárna. Hrál se tam šraml (housle, tahací harmonika, kytara a buben), obsluha byla dámská, jedna z prvních ve městě. Proti tomu tehdy mravokárci protestovali, přičemž jim nevadila hazardní karetní hra zvaná „teta“, stálé rvačky ve Vlčí jámě, rozbité půllitry, okna, židle apod. V Mikadu zasahovala policie dvakrát za sebou po půlnoci a v zadní místnosti přistihla hráče „tety“. Překvapením byl bankéř hry, kterým byl sám majitel Mikada.
Biskupská za první republiky těžila z toho, že tudy chodili zaměstnanci Hardtmuthky a cesta vedla dále k vojenské a všeobecné nemocnici a do Háječku. V Háječku lákala malá ZOO, loutkové divadlo a koncerty v pavilonu na alejích. Biskupská trochu ztratila na významu kvůli velké moderní kavárně Savoy. Hlavní tepnou z Linecké byla Divadelní. Odborně řečeno, do Biskupské se neinvestovalo.
Klub Za staré Budějovice soustavně vybízel radní, aby opravili chátrající Železnou pannu. To se podařilo. První vpravo byl zbořen velký rohový dům Löwyho. Pro dopravu byla Biskupská nevhodná kvůli mostu. To už je budějovická tradice – nechat něco, třeba most, dožít. Už chátral, takže byl nejprve otevřen jen pro chodce a poté úplně uzavřen, až byl nakonec rozebrán a uklizen na břeh. Ale je tam nový a zase má malou nosnost. Biskupskou jezdily po 40 let osobní i nákladní vlaky koňky. Málokterá ulice má takovou historii.