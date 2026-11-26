Dva roky zátěže za dva týdny. Nové testy snižují chybovost 3D tištěných protéz
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Dva roky zátěže za dva týdny. Nové testy snižují chybovost 3D tištěných protézZdroj: Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
Článek byl publikován 26.11.2026 16:00
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