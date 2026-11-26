Firmy plánují růst mezd, s náborem nových zaměstnanců však váhají
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Firmy plánují růst mezd, s náborem nových zaměstnanců však váhajíZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 26.11.2026 15:56
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