Vánoční WoodTruck zahájí své letošní turné po Česku v sobotu 28. listopadu v Hustopečích. Pojízdná tvořivá dílna s tisíci světýlek postupně objede celkem 12 měst a obcí. Na každé zastávce chystá řezbářskou show s motorovou pilou, dílničky i gravírování fotek do dřeva. Poslední štací bude těsně před Vánoci Bystřice pod Hostýnem.
Před diváky vzniká dřevěná socha motorovou pilou
Středobodem pojízdné vánoční vesničky WoodTruck Advent Tour 2026 je kamion ozdobený tisíci světýlek, kolem kterého se za zvuku koled rozloží program pro děti i dospělé. Hlavní podívanou na každé zastávce tvoří takzvaná speedcarving show, při níž řezbářská umělkyně během několika minut promění obyčejný kmen pomocí motorové pily v hotovou dřevěnou sochu.
Z truhlářské školy až na kola
Za vznikem WoodTrucku stojí jeho zakladatelka, která v roce 2016 studovala truhlářství a ve volném čase propadla řezbářství, zejména práci s motorovou pilou. Po dokončení školy v roce 2019 založila vlastní řezbářství U Hoblinky, vyráběla věci ze dřeva a se svými ručně vyřezávanými výrobky začala jezdit na trhy. Na cesty s sebou vozila i řezbářskou dílnu pro děti a po celé republice vystupovala se speedcarving show.
Dnešní podobu dostal WoodTruck v roce 2023, kdy do programu přibyly další dílničky, tematické tvoření a soutěže pro děti. Od té doby kamion objel desítky akcí a najezdil tisíce kilometrů. Do budoucna by zakladatelka chtěla, aby WoodTruck pravidelně jezdil do měst, škol i na festivaly.
Fotku z telefonu vypálí dílna přímo do dřeva
Kdo se na zastávce nechce jen dívat, může si práci se dřevem rovnou vyzkoušet ve vánočních dílničkách. Děti i dospělí si v nich vyrobí vlastní dřevěnou ozdobu, svícen nebo malý dárek na památku. Pro menší návštěvníky navíc po celé republice putuje Ježíškova pošta se schránkou, do které mohou vhodit napsaná nebo nakreslená vánoční přání.
Vedle tvořivých stolů patří k vesničce také vánoční fotokoutek propojený s gravírovací dílnou. Společný snímek pořízený na místě si lidé mohou odnést hned, případně si ho spolu s vlastní fotografií z telefonu nechají během několika minut vypálit přímo do dřeva jako osobní dárek.
Se zastávkami je spojená také adventní soutěž. Mezi cenami figuruje například dřevěná socha nebo kurz řezby motorovou pilou a účastníci zároveň mohou usilovat o to, aby se WoodTruck v létě vrátil zpátky do jejich města.
Kdy a kde se WoodTruck zastaví
Letošní trasa má dvanáct zastávek, začíná v sobotu 28. listopadu v Hustopečích a končí v úterý 22. prosince v Bystřici pod Hostýnem, většinou je program od 12 do 18 hodin, jinde se časy liší.
Sobota 28. 11. Hustopeče, 12-18 h
Úterý 1. 12. Rohozná, 15-20 h
Sobota 5. 12. Tachov, 14-18 h
Středa 9. 12. Liberec, 13-17 h
Pátek 11. 12. Mladá Boleslav, 16-20 h
Sobota 12. 12. Mělník, 10-18 h
Neděle 13. 12. Humpolec, 13.30-18 h
Pondělí 14. 12. Sezimovo Ústí, 12-18 h
Pátek 18. 12. Mohelnice, 12-18 h
Sobota 19. 12. Uničov, 12-18 h
Neděle 20. 12. Frenštát pod Radhoštěm, 12-18 h
Úterý 22. 12. Bystřice pod Hostýnem, 12-18 h
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (kudyznudy, woodtruckadventtour.cz/kudy-pojedeme/).