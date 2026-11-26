Nový joint venture PPF a Live Nation vstupuje do další fáze, zkoumá jej antimonopol
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Nový joint venture PPF a Live Nation vstupuje do další fáze, zkoumá jej antimonopol
Článek byl publikován 26.11.2026 15:40
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