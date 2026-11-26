Během několika desítek hodin dokáže sněhová bouře proměnit krajinu v bílou pustinu a uvěznit celá města. Světové archivy počasí evidují místa, kde sněhová pokrývka dosáhla výšky patrového domu a sezonní přívaly překonaly neuvěřitelných dvacet osm metrů.
Když se v zimní sezoně na přelomu let 1998 a 1999 spojilo vlhké pacifické proudění s arktickým vzduchem, proměnilo se lyžařské středisko Mount Baker ve státě Washington v epicentrum bílého živlu. Během jediné zimy zde napadlo téměř devadesát pět stop sněhu, což představuje přesně 28,96 metru nového sněhu. Tento absolutní globální rekord za jedinou sezonu oficiálně ověřila a do svých tabulek zapsala
Světová meteorologická organizace WMO v archivu klimatických extrémů.
Lyžařské vleky tehdy doslova mizely pod povrchem a technici museli vyhrabávat hluboké šachty ke sloupům lanovek, aby vůbec udrželi provoz. Sníh padal v takovém množství, že sněžné rolby jezdily na úrovni korun stromů. Měření na této stanici podléhalo přísné vědecké kontrole a data z této rekordní zimy detailně evidují také databáze, které spravuje americký úřad
National Centers for Environmental Information. Na svazích Mount Baker napadlo v zimní sezoně téměř dvacet devět metrů sněhu, což je dosud nepřekonaný světový rekord. Japonský sněhový kaňon na hoře Ibuki
Zatímco Mount Baker drží prvenství v celkovém úhrnu napadaného sněhu za zimu, nejvyšší naměřená souvislá vrstva sněhové pokrývky ležela na japonské hoře Ibuki v prefektuře Šiga. V únoru 1927 zde meteorologové zaznamenali vrstvu sněhu dosahující neuvěřitelných 11,82 metru. Tuto dosud nepřekonanou hodnotu sněhové peřiny na zemském povrchu potvrzuje oficiální zápis pro
světový rekord sněhové pokrývky v registru WMO.
V Japonsku vznikají tyto extrémní závěje díky ledovému sibiřskému větru, který nad Japonským mořem nasaje obrovské množství vlhkosti a při nárazu na horské hřebeny ji vyloží v podobě nekonečných vánic. V takových podmínkách kolabuje běžný život i zásobování, což připomíná známé události v tuzemsku, kdy
uhelné prázdniny v lednu 1979 přinesly nevídanou energetickou krizi. Lidé v japonských horách dodnes prohrabávají silnice ve formě hlubokých kaňonů s vertikálními stěnami.
Školáci měli volno, druhý program nevysílal: Leden 1979 přinesl nevídanou energetickou krizi Kalifornský Tamarack a laviny v Sierra Nevadě
Pozoruhodnou kapitolu v dějinách zimních extrémů představuje pohoří Sierra Nevada v Kalifornii. V městečku Tamarack naměřili v březnu 1911 sněhovou pokrývku o výšce 11,46 metru, což je dodnes platný rekord severoamerického kontinentu. Celkem za uvedenou zimu v této oblasti spadlo přes dvacet dva metrů sněhu a železniční tratě musely chránit dřevěné sněhové galerie dlouhé desítky kilometrů.
Když se sněhové přívaly spojí s vichřicí, vznikají laviny a gigantické návěje, které dokážou pohřbít celé vlakové soupravy. Proražení horských průsmyků trvalo parním frézám a četám s lopatami celé týdny, přičemž stroje musely sníh odhazovat postupně po jednotlivých patrech odshora dolů, aby se samy nepropadly do nestabilního masivu.
Při extrémních sněhových kalamitách kolabuje doprava i zásobování a do terénu musí vyrazit nejtěžší technika. Česká měřítka a síla horských kalamit
Proti světovým velehorám působí středoevropské zimy mírněji, přesto i české hory zažily dramatické sněhové situace. Vůbec nejvyšší vrstvu sněhu v českých zemích zaznamenala měřicí stanice na Lysé hoře v březnu 1911, kdy pokrývka dosáhla 491 centimetrů. Historické záznamy klimatických měření a sněhových profilů pro celé území České republiky trvale spravuje
Český hydrometeorologický ústav.
Na silnicích i v horských osadách znamenal takový příval naprosté odříznutí od světa, což prověřilo techniku i řidiče, jak připomíná ohlédnutí za tím, proč
přezouvání od listopadu za socialismu nikdo neřešil. Extrémní sněhové události zůstávají v paměti generací jako fascinující ukázka síly přírody, která dokáže moderní lidskou civilizaci zastavit během jediného dne. Přezouvání od listopadu a socialistická praxe. Proč dříve nikdo neměnil gumy Zdroje fotografií rekordni-snehove-steny-japonsko-tateyama: 663highland / Wikimedia CC 2.5 mount-baker-rekordni-nadilka-snehu: kallerna / Wikimedia CC 3.0 snih-silnice-odklizeni-snehu-kalamita: Oregon Department of Transportation / Wikimedia CC 2.0