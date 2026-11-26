První československou antikoncepční pilulku Antigest vydávaly lékárny na recept. K užívání patřily pravidelné návštěvy lékaře. Dochované letáky ukazují, jak se ženy o pilulce i dalších možnostech dozvídaly.
Na první straně brožury Spofy se vedle názvu Antigest překrývají kruhy a oblouky.
Dochovaný výtisk z roku 1966 byl určený do lékařských čekáren. O pilulce se tak žena mohla dočíst ještě předtím, než přišla na řadu.
Kořeny pilulky sahají o několik let dál.
Podle gynekologa Pavla Čepického svolal roku 1961 poradu o zahraničním vývoji hormonální antikoncepce profesor Lukáš, tehdy náměstek ministra zdravotnictví a přednosta kliniky v pražské Apolinářské ulici. Na poradě padlo rozhodnutí vyvinout vlastní přípravek. Na klinice v pražské Apolinářské ulici působil profesor Lukáš, který v roce 1961 svolal poradu o vývoji hormonální antikoncepce. VitVit / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Rok schválení a první recepty
Vědecká rada ministerstva zdravotnictví schválila pilulky po klinických zkouškách v roce 1965.
Studie Šárky Rámišové klade do stejného roku také začátek distribuce Antigestu. Cesta k balení vedla přes ordinaci. Podle Národní lékařské knihovny byl k výdeji potřeba předpis a ženy užívající Antigest měly dál docházet na kontroly.
V praxi záleželo i na adrese. Victoria Shmidt ve studii pro časopis Bohemia popisuje
omezenou výrobu a potíže s nákupem mimo velká města v době, kdy se Antigest zaváděl. Výzkumný tým Univerzity Pardubice navíc uvádí, že se s novými metodami počítalo především u žen, které už měly alespoň dvě děti nebo u nichž k předpisu vedly zdravotní či sociální důvody. Jak se tato pravidla uplatňovala v jednotlivých ordinacích, historici zatím přesně nevědí.
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V poradně se ukazoval i pesar
V lékárnách se tehdy prodávaly také kondomy, pesary či spermicidní gely a čípky. Na některých místech fungovaly při gynekologických ordinacích
antikoncepční poradny. Ženám tam na modelech předváděli například používání pesaru. V domácnostech dál patřila k rozšířeným metodám přerušovaná soulož, jak uvádí pardubický výzkumný tým na základě dobových šetření.
Za osvětou byla i snaha předcházet nechtěným těhotenstvím. O možnostech antikoncepce mluvili gynekologové a sexuologové na
besedách pro snoubence a novomanžele. O žádostech o umělé přerušení těhotenství v té době rozhodovaly interrupční komise.
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V roce 1967 přibyla DANA
V listopadu 1966 představili lékaři na konferenci v Praze výsledky klinických zkoušek nitroděložní antikoncepce. Podle
Lékařské knihovny začali tělísko DANA zavádět pacientkám od roku 1967. Také DANA měla vlastní osvětový leták. Na první straně stojí, že ho připravil ředitel brněnské fakultní porodnice Jiří Šráček. Při práci zohlednil připomínky z 21 československých porodnických a gynekologických pracovišť. Muzejní vitrína ukazuje různé tvary nitroděložních tělísek. Pro československou DANU vznikl samostatný osvětový leták. Ryan Somma / Wikimedia / CC BY-SA 2.0 / zmenšeno
O antikoncepci se dalo číst i mimo ordinaci. V roce 1968 vyšla brožura s prostým názvem Antikoncepce a téma mělo místo i v publikacích pro oba partnery. Mezi nimi Národní lékařská knihovna uvádí Knihu o manželství z téhož roku, pojatou jako praktický průvodce pohlavním životem.