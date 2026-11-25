V květnu 1938 popravili v Mongolsku třiatřicetiletou ženu v pátém měsíci těhotenství za údajné spiknutí s Japonskem. Šlo o Genenpil, poslední mongolskou královnu, kterou o patnáct let dříve úředníci bez jejího souhlasu odvedli z rodné vesnice ke slepému a umírajícímu vládci Bogd chánovi. Na trůně strávila necelý rok a pak se vrátila k běžnému životu, bývalé postavení se jí ale stalo osudným během stalinských čistek. Až v roce 1990 ji po pádu komunistického režimu mongolský Nejvyšší soud rehabilitoval.
Nevěsta vybraná podle data narození
Budoucí královna se narodila v roce 1905 jako Tseyenpil ve šlechtické rodině na severu Mongolska. Když jí bylo kolem šesti let, vyhlásil vládce Bogd chán, který byl zároveň osmým Džebcundampou Chutuchtuem a třetí nejvýznamnější osobností tibetského buddhismu, nezávislost na čínské dynastii Čching. Číňané ho v roce 1919 svrhli, sovětské síly ho však na počátku dvacátých let vrátily na trůn. V zemi s rychle rostoucím vlivem Sovětského svazu už měl ale jen symbolickou moc.
Když v roce 1923 zemřela jeho první manželka Tsendiin Dondogdulam, truchlící panovník o novou svatbu nestál. Byl už po padesátce, téměř slepý, těžce nemocný a na konci sil. Jeho rádci přesto trvali na tom, že si musí vzít novou ženu, aby zachovali podobu monarchie i celistvost země. Úředníci proto začali mezi Chalchy hledat dívku narozenou ve stejný den jako vládce. Ze skupiny patnácti mladých žen nakonec vybrali Tseyenpil.
Na její souhlas nikdo nebral ohled, nevadilo dokonce ani to, že už byla vdaná. V noci ji odvedli z domova do paláce, prohlásili za převtělení zesnulé královny a přejmenovali na Genenpil. Jedinou útěchou jí byl slib rádců, že manželství potrvá jen krátce a po chánově smrti se bude moci vrátit k původnímu životu i ke svému muži.
Necelý rok na trůně
Podle některých zdrojů se mladá žena po několika měsících u dvora vzepřela a v souladu s mongolským zvykem formálně požádala o návrat k rodičům, čemuž musel vládce vyhovět. Dvořané ji však brzy vyhledali v jurtě jejích rodičů a přesvědčili ji, aby se vrátila do paláce, protože ji země i panovník potřebují.
Slib o krátkém svazku se naplnil 20. května 1924, kdy Bogd chán ve věku čtyřiapadesáti let zemřel. Komunisté následně monarchii zrušili a plně převzali moc v zemi. Genenpil se vrátila ke své rodině a na více než deset let zmizela z veřejného dění. Prameny se rozcházejí v tom, zda dál žila se svým prvním manželem, nebo se provdala za bývalého zápasníka jménem Luvsandamba. Jedno se ale ví jistě – měla děti.
Kousek cukru na polštáři před popravou
Klidný rodinný život skončil s velkými stalinskými čistkami, které v Mongolsku probíhaly od září 1937 do dubna 1939 pod vedením Chorlógína Čojbalsana a sovětských poradců z NKVD. Jako nepřátele revoluce tehdy popravili dvacet až pětatřicet tisíc lidí, tedy tři až pět procent obyvatel země. Úřady zlikvidovaly přes sedm set buddhistických klášterů a popravovaly lámy, šlechtice, intelektuály i politiky.
V roce 1932 se ještě Genenpil zatčení vyhnula, v roce 1937 si ale pro ni přišli v noci. Její dcera později při premiéře filmu o matce vzpomínala, že děti před odchodem nevzbudila a nechala jim na polštářích jen kousek vzácného cukru, ze kterého měly ráno radost.
Bývalou královnu obvinili z velezrady, podkopávání lidové moci, podpory buddhismu a ze spiknutí s Japonskem s cílem svrhnout Sověty a obnovit chanát. Zabavili jí majetek a podrobili ji tvrdému mučení i dlouhým hodinám v mrazu. V jejím spisu se nakonec objevilo přiznání viny, ale ačkoli uměla číst a psát, chyběl na něm její podpis a zůstaly tam jen nejasné skvrny, možná otisky prstů. V květnu 1938 ji v třiatřiceti letech zastřelili. Byla v pátém měsíci těhotenství.
Rehabilitace i omyly na internetu
Po desetiletí se o ní nesmělo mluvit a podle vyprávění se na ni vzpomínalo jen v tajné písni, kterou se naučil jeden vězeň od bývalého chánova sluhy. Teprve po pádu komunistického režimu v roce 1990 ji mongolský Nejvyšší soud rehabilitoval a v roce 2000 o jejím životě vznikl v Mongolsku celovečerní film.
Kolem Genenpil dodnes koluje na internetu několik omylů. Ověřených fotografií poslední královny je minimum a známý snímek ze dvacátých let, který pod jejím jménem obíhá svět, zřejmě zachycuje jinou mongolskou šlechtičnu. Jako falešná se ukázala i fotografie údajně zachycující její popravu, jak v roce 2022 ověřili novináři agentury Reuters, jde ve skutečnosti o záběr ze zmíněného filmu z roku 2000.
Často se také uvádí, že její tradiční chalchský oděv s dlouhými širokými rukávy a nápadnou pokrývkou hlavy inspiroval kostým královny Padmé Amidaly ve filmu Star Wars: Skrytá hrozba, přímé spojení s osobou Genenpil se ale prokázat nedá a tvůrci se spíše opírali o dobové snímky mongolských šlechtičen z počátku dvacátého století.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (en.wikipedia, allthatsinteresting, en.wikipedia, tsemrinpoche, madmonarchist.blogspot, snopes).