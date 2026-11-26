Na Netflixu právě dnes, ve středu 25. listopadu, přistál jeden z největších a nejambicióznějších filmů, jaké si pro nás oblíbená platforma letos připravila. Snímek Komáří pohár (The Mosquito Bowl) nám v režii Petera Berga nabídne mix brutální válečné podívané a sportovního dramatu, který by neměl šetřit ryzími emocemi. Dokázal ale snímek dle prvních reakcí naplnit vysoká očekávání?
Počin vychází z knihy Buzze Bissingera z roku 2022, která vypráví skutečný příběh čtyř mladých hráčů amerického fotbalu, kteří po útoku na Pearl Harbor narukovali k námořnictvu a účastnili se brutálního výsadku na tichomořském ostrově Okinawa. Ještě před osudnou válečnou bitvou si však zahráli v legendárním titulním zápasu amerického fotbalu. Utkali se v něm členové 4. a 29. regimentu námořní pěchoty na ostrově Guadalcanal, v němž byla i řada budoucích legend amerického fotbalu. Ne všichni účastníci sportovního klání ale pak následnou válečnou vřavu přežili.
Snímek zkušeného režiséra Petera Berga (Na život a na smrt, Království), který po úspěšné westernové minisérii Kdysi dávno v Americe znovu spolupracoval s oceňovaným scenáristou Markem L. Smithem (REVENANT Zmrtvýchvstání), se tedy snaží zpestřit tradiční válečný snímek z důležité bitvy lidským příběhem, který je tentokrát obsažen v legendárním sportovním klání. Právě tato linie by ještě měla zdůraznit motiv bratrství a silného pouta, jaké mezi sebou vojáci měli.
Peter Berg je v akci jako doma a pro válečnou vřavu s pořádnou porcí amerického patosu je ideální volbou, což ukázal např. u zmiňovaného Na život a na smrt. Stejně jako v případě westernové minisérie, i zde se Smithem akcentují bezútěšnost a krutost války tlumenými barvami a údajně nekompromisními válečnými bitvami, které by měly nadchnout každého příznivce válečných filmů a berou si údajně to nejlepší z intenzity Zachraňte vojína Ryana, zejména legendárního úvodu. Opravdu to ale bude stačit k nezapomenutelnému žánrovému zážitku?
Dosavadní 41% hodnocení na kritickém webu Rotten Tomatoes bohužel nevyznívá dvakrát pozitivně, prozatímní divácké resumé s 90 % ale vypadá o poznání veseleji. Zatímco první diváci píší o Komářím poháru jako o jednom z nejintenzivnějších válečných snímků od dob Ryana či pecky Černý jestřáb sestřelen, která nedá v bitevních sekvencích člověku na vteřinu vydechnout, kritici si stěžují na chladnost celkového počinu a nedostatek emocí.
Zatímco ve válečné vřavě nemá Berg prakticky slabinu, propojení s fotbalovým zápasem dle prvních recenzí působí těžkopádně a nezanechá v publiku příliš silný dojem, a to i přesto, že ústřední herci v čele s Billem Skarsgårdem či Nicholasem Galitzinem se snaží dát příběhu patřičný lidský rozměr. Výtečně nasnímané drama je dle magazínu The Times „i přes všechnu prolitou krev emocionálně bezkrevné“ a dle dalších šlape v obou rovinách snímku pouze na půl plynu. Běžní diváci s tím ale prozatím nesouhlasí a vyzdvihují krutost a špinavost, jež je z filmu cítit z každého záběru. Do jaké kategorie se budete řadit vy? To zjistíte ode dneška na Netflixu.
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Zdroj: Netflix, The Times, Rotten Tomatoes