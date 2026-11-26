Ve spodní zásuvce babiččiny kuchyně čeká často stejný obraz. Vybledlá krabička, na ní cena v Kčs, uvnitř odstupňovaná kolečka a srdíčka šedá od mouky z dávných sezon. Právě takové soubory se k 7. listopadu 2026 objevovaly na Vinted, Bazoši a Aukru v desítkách inzerátů. Nejdražší dohledaná sada označená jako „retro Czechoslovakia“ měla cenovku 389 Kč. Nová sada šesti hladkých koleček Smolík 707 přitom podle Zboží.cz začíná na 79 Kč. Spočítali jsme to: rozdíl činí 310 Kč a stará sada tak stojí zhruba 4,9krát víc než nejlevnější nová. Za zlomek ceny přitom kupec získá stejný plech, jen o čtyři dekády mladší. Proč tedy někdo sáhne po starším kusu?
Ceny vykrajovátek z ČSSR: od devadesáti korun po téměř čtyři stovky
Nabídka na českých bazarech vypadá před adventem pestře. Podle rešerše, kterou 9. listopadu 2026 zveřejnil web Brunetka v kuchyni, se požadované částky za staré kovové formičky pohybovaly v tomto rozpětí:
Nabídka Platforma Požadovaná cena Kovová sada s formičkami „retro Czechoslovakia“ Vinted 389 Kč Retro sada, vyvolávací cena Aukro 290 Kč Retro sady s možností „Kup teď“ Aukro 150 až 199 Kč 24 starých vykrajovátek Bazoš / Vinted 150 Kč 6 vroubkovaných koleček s nápisem „czechoslovakia“ Vinted 90 Kč
Kategorie starožitných kovových forem na Aukru ukazuje obdobný obraz: formičky za 91 a 99 Kč, větší soubory za 190, 270 nebo 333 Kč. Horní hranice tedy nepředstavuje osamocený úlet. Cenu nové sady Smolík převyšuje i šestice vroubkovaných koleček za 90 Kč, a kdo si jako měřítko vezme Alzu, kde stejný model 707 stál 138 Kč, uvidí nad touto laťkou všechny nabídky od 150 Kč výš. I proti dražšímu obchodu zůstává sada za 389 Kč o 251 Kč nad novinkou.
Podle nás jde o typický sezonní artikl. Většina domácností v šuplíku žádný poklad za tisíce neschovává, jenže předvánoční poptávka dokáže proměnit obyčejné kuchyňské náčiní ve zboží za desítky až nízké stovky korun.
Krabička s cenou v Kčs prodává víc než samotný plech
Funkčně se stará kolečka od nových neliší, těsto vykrojí úplně stejně. Hodnotu proto vytváří něco jiného: dobová krabička, čitelný nápis „Czechoslovakia“ nebo „ČSSR“, jméno podniku a hlavně úplnost sady. Kompletní řada od nejmenšího po největší kroužek působí na kupujícího docela jinak než hrstka rozházených kusů.
Kdo chce zjistit, zda jeho formičky pocházejí z dob ČSSR, může se řídit několika vodítky:
nápis „Czechoslovakia“ či „ČSSR“ přímo na plechu nebo na obalu, papírová krabička s cenou v Kčs a názvem výrobního podniku, starší, tužší plechové provedení s mírně matným povrchem, typické motivy: odstupňovaná hladká i vroubkovaná kolečka, srdíčka, zvířátka, hvězdy a vánoční tvary.
Prodejci v popisech uvádějí nejčastěji tři jména: Kovozávod Svratka, OPS Žďár a Vkus Svitavy. U Svratky existuje i konkrétní dobový doklad. Na slovenském Aukru se nabízely kovové trubičky na cukrářské pečivo „v originální krabici z roku 1989“ s razítkem tohoto závodu. Jde sice o příbuzné náčiní, nikoli přímo o vykrajovátka, ukazuje ale, jak vypadá obal, který sběratele přitahuje. Jméno podniku cenu nejspíš zvedá hlavně tam, kde je dobře čitelné na původním balení. Bez krabičky ztrácí plech velkou část svého příběhu.
Od Lince po Svratku: proč má plechová kolečka doma skoro každý
Zvyk péct drobné vánoční cukroví se v českých zemích rozmohl hlavně po první světové válce a navazoval na rakousko-německé prostředí, jak loni v prosinci pro Seznam Zprávy vysvětlila etnoložka Jitka Rákosníková. K tradici patřilo náčiní levné a odolné. Plechové vykrajovátko se po jedné sezoně neopotřebuje, takže putovalo z generace na generaci a v kuchyňských zásuvkách přečkalo i pád režimu.
Kruh přitom nemá jen praktický smysl. Rákosníková ho spojuje se symbolikou slunce ve starších vánočních obyčejích, u lineckého se navíc hodí na slepování marmeládou. Samotné linecké odkazuje k rakouskému Linci a tamnímu lineckému dortu (Linzer Torte); nejstarší dohledaný zapsaný recept na linecké těsto pochází z roku 1653. Rakouská „linecká očka“ (Linzer Augen) mívají v horním dílu tři vykrojené otvory, česká varianta se ustálila u jediného.
Zajímavou kontinuitu nabízí Svratka na Vysočině. Městská kronika z roku 2014 popisuje silnou místní tradici kovovýroby a u firmy Kovo HB zmiňuje formičky, vykrajovačky, cedníky a trubičky. Václav Smolík zahájil soukromou výrobu vykrajovaček 1. září 1990, později ji přesunul do nedalekého Svratouchu. V roce 2014 měl v sortimentu kolem 600 položek a ročně vyrobil asi čtyři miliony vykrajovaček. Obec dodnes ve svém přehledu služeb vede samostatnou kategorii „Výroba formiček a vykrajovaček“. Nová sada, s níž stará retro kolečka na bazarech soupeří, tak často vzniká jen pár kilometrů od místa, kde se razily ty původní.
Rez do těsta nepatří: co o starém plechu říká vyhláška
Než vyndáte babiččina kolečka na plech s máslovým těstem, vyplatí se je prohlédnout. Vyhláška 38/2001 Sb. v
§ 17 žádá, aby kovové výrobky určené pro styk s potravinami měly povrch čistý a hladký, bez trhlin, rýh, skvrn a hlavně bez známek koroze. U oceli a slitin železa, které snadno rezaví, předepisuje povrchovou úpravu, případně použití jen pro suché potraviny za podmínek, kdy ke korozi nedochází.
Předpis se týká výrobků uváděných na trh, jako domácí měřítko však poslouží výborně. Prakticky to znamená:
formičky s rezavými skvrnami, otřepy nebo promáčklými hranami odložte stranou, zdeformovaný či prorezlý kus nechte jako dekoraci nebo památku, po každém mytí plech důkladně vysušte, protože vlhko v zásuvce koroze miluje.
U hliníkových formiček Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že hliník je pro potraviny přípustný s výjimkou silně kyselých pokrmů s pH pod 3,7 a při kontaktu do čtyř hodin. Na suché potraviny se omezení nevztahuje. Vykrojení syrového těsta tedy problém nepředstavuje.
Prodat babiččinu sadu, nebo ji nechat v šuplíku
Ceny v inzerátech vyjadřují přání prodejců, uzavřené obchody se dohledávají hůř. Výmluvným příkladem je aukce „Velká retro sada formiček a vykrajovátek ČSSR“ na Aukru: s cenou 499 Kč skončila 19. září 2026 bez jediného příhozu. Opačný případ představují zmíněné svratecké trubičky, které se vydražily s jedním příhozem za zhruba 115 Kč. Poptávka tedy existuje, ale cena musí odpovídat tomu, jak atraktivně sada vypadá.
Realisticky lze u běžné sady počítat s 50 až 150 Kč, kompletní soubor s dobovým obalem se může dostat do nízkých stovek. Prodejci na Vinted nic neplatí, poplatek 5 % plus 8 Kč se připočítává kupujícímu. U sady za 150 Kč tak kupec zaplatí navíc 15,50 Kč, u položky za 389 Kč přidá 27,45 Kč. Připočíst musí také dopravu, u malých zásilek přes Zásilkovnu či Balíkovnu podle serveru Peníze.cz od 40 Kč. Konečná částka pro zájemce o sadu za 389 Kč se tím přehoupne přes 450 Kč.
Prodej se podle nás vyplatí hlavně u větších kompletů s krabičkou. U pár volných koleček sníží výdělek čas strávený focením, balením a dopisováním s kupujícím. Rozumným kompromisem je doplnit chybějící velikosti novou sadou za 79 Kč a staré označené kusy uchovat pohromadě. Původní papírový obal patří do suchého místa mimo mastnotu, rezavé kousky zvlášť. Část sady tak může dál péct a zbytek zůstane rodinnou relikvií.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková