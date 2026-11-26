Mezi květnem a srpnem 1968 vydala Vltava mezi Braníkem a Podolím postupně devět balíků s ostatky mladého muže. Kriminalisté z oddělení vražd dlouho neznali ani jeho jméno, až je neobvyklá stopa z Hlavního nádraží přivedla k osmnáctiletému Karlu Batěkovi. V té době navíc v Československu přibylo několik dalších vražd gayů, které zůstávaly neobjasněné. Vyšetřovatelé tak museli zjistit, zda v zemi zabíjí sériový vrah, nebo někdo z Batěkova okolí.
Tetování s nápisem Pepa
Mordparta vedená majorem Jaroslavem Zahrádkou se pustila do pátrání v situaci, kdy měla zpočátku v rukou jen velmi málo stop. Z nalezených ostatků se podařilo určit, že patří mladému muži ve věku od sedmnácti do pětadvaceti let. Pachatel tělo rozřezal obyčejným nožem, na kosti použil ruční pilku a hlava mezi ostatky chyběla.
K určení totožnosti tak kriminalistům zbyly jen dva výrazné znaky. Mrtvý měl jizvu po operaci slepého střeva a na rameni vytetované srdce s nápisem Pepa. Právě samotné tetování bylo rozřezané, což vyšetřovatele vedlo k úvaze, že za vraždou nemusí stát náhodný útočník, ale nešťastná láska. První krok byl přesto jasný: zjistit, komu vlastně srdce na rameni patřilo.
Vzkazy z Hlavního nádraží
Dostupné stopy naznačovaly, že oběť patřila mezi komunitu gayů, jenže právě to vyšetřování zkomplikovalo. Proniknout do uzavřené komunity nebylo pro policii koncem šedesátých let vůbec snadné. I proto tehdy zůstala většina vražd mezi gayi v Československu neobjasněná.
Zákon z roku 1961, který platil od ledna 1962, dospělé gaye vyňal z trestního práva dřív než třeba Anglie, kde je mohli zavřít až do roku 1967. Sama homose*ualita mezi dospělými tak byla od začátku šedesátých let legální, přesto měla k úplné svobodě daleko. Hranice pro styk osob stejného pohlaví totiž zůstala osmnáct let, kdežto pro heterose*uální platilo patnáct let, a trestný byl dál i styk za úplatu nebo budící veřejné pohoršení.
Kriminalisté proto museli najít jinou cestu, jak se k jménu oběti dostat. Zkusili telefonní čísla ze vzkazů na toaletách na Hlavním nádraží, kde se homose*uálové běžně scházeli. Šlo o krátké nápisy podepsané přezdívkami, které lákaly k nočnímu telefonátu nebo rychlému setkání, třeba od rozpustilého Toníka či Zdeníka z Michle. Policisté několik z těchto čísel obvolali a sázka jim vyšla. Jeden z autorů vzkazů je totiž přivedl na konkrétní jméno. Z Vltavy vytáhli ostatky osmnáctiletého Karla Batěka.
Tramp, kterému říkali Pasáček
Žádného sériového vraha tehdy kriminalisté nedopadli, za Batěkovou smrtí totiž nestál neznámý lovec, ale jeho bývalý milenec. Tramp Jiří D., kterému mezi trampy říkali Pasáček, nakonec nevydržel tíhu výčitek a k činu se sám přiznal.
Cestou k řece přitom nechybělo mnoho, aby na sebe upozornil ještě dřív, než se těla zbavil. Když nesl ostatky k Vltavě, všiml si ho v tramvaji s velkým zavazadlem známý, kterému bylo divné, kam s ním míří. Tajně ho proto sledoval, ale u špatně osvětleného mostu mu Jiří D. ve tmě zmizel.
Po přiznání vyrazili kriminalisté na prohlídku jeho bytu, která slova pachatele potvrdila. Zahrádka na ni vzpomínal doslova: „Našli jsme postel se zakrvácenou matrací, krev na zdi i pilku na železo s mikroskopickými částečkami kostní tkáně.“
Vyšetřovatelé také vypátrali mládence, kterému pachatel po vraždě prodal Batěkovu bundu. Právě ta vzala rodině poslední naději. Otec zavražděného podle Zahrádky uvěřil, že syna už nikdy neuvidí, teprve když bundu spatřil.
Při prověřování pachatele vyšlo najevo, že navenek sice působil zakřiknutě, mezi trampy měl ale zvláštní pověst. Když mu někdo u ohně zasedl jeho místo, dokázal ho popálit větví a zmlátit. Major Zahrádka sice proslul lidským přístupem k pachatelům, psychiatrický i psychologický posudek ale smířlivý nebyl. Soud poslal Jiřího D. na dvanáct let do vězení.
„Smutně to začalo i skončilo. Manželé Batěkovi velice želeli synovy smrti, mně bylo svým způsobem líto i Pasáčka,“ glosoval Zahrádka. Hlava oběti se nikdy nenašla.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (dvojka.rozhlas, denik).