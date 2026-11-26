Třetí třetina, hrací čas 10:06, Giant Center v Hershey a 9 311 diváků v hledišti. Domácí Bears vedou nad Wilkes-Barre/Scranton Penguins 3:1, když k Oliveru Okuliarovi přijíždí dvacetiletý český centr Petr Sikora. Následuje krátký pohyb rukama, hokejka míří ke krku a Sikora padá na led. Strhne se mela, rozhodčí rozhánějí hráče a Okuliar míří do kabiny. Středeční zápas pro něj tím skončil dřív, než se dohrál. Penguins se po tomhle momentu už nezvedli a v následujících pěti minutách se sesypali.
Krosček v 10:06 a sedmnáct trestných minut
Oficiální
zápis AHL je k Okuliarovi nekompromisní. Rozhodčí Adam Tobias a Jack Young mu v jediném přerušení napařili pět minut za krosček, dvě minuty za bránění ve hře a k tomu osobní trest do konce utkání podle pravidla 59.5. Celkem sedmnáct trestných minut. Z Hershey dostal dvě minuty za hrubost jen obránce Dylan McIlrath, a to až za následnou potyčku.
Redakce SportyŽivě.cz zaslala žádost na tiskové oddělení klubu, zda se Okuliar ke svému ošklivému faulu nechce vyjádřit a vysvětlit, proč se k němu uchýlil, reakce však doposud nedorazila.
Oliver Okuliar loses his temper & delivers a pretty brutal cross-check to the throat of Petr Sikora. Can’t be doing that. That’s going to be a suspension, IMO. Okuliar gets a major for cross-checking & is ejected with a game misconduct. @InsideAHLHockey https://t.co/f71pRYhAM8— Tony Androckitis* (@TonyAndrock)
November 26, 2026
Sikora po zásahu zůstal ležet a chytal se za krk. Z ostrého zákroku se ale naštěstí oklepal a v zápase pokračoval. Žádná zmínka o nemocnici, žádné předčasné odstoupení. Naopak, Čech dohrál utkání se dvěma asistencemi, bilancí +2 a bez trestných minut. Oficiální zprávu o jeho zdravotním stavu klub zatím nevydal.
Bolestivý a tvrdě potrestaný zákrok, kterým se navíc Okuliar postaral o noc, na kterou v Pittsburghu nebudou rádi vzpomínat.
Pověst, která jezdí se Sikorou
Proč zrovna Sikora? Odchovanec Karviné si jméno nepříjemného hráče vybudoval už doma. Washington ho draftoval v roce 2024 v šestém kole jako 178. hráče, poslední sezonu odehrál za Třinec a v květnu 2026 podepsal s Capitals tříletý nováčkovský kontrakt v hodnotě zhruba 21 milionů korun ročně. iSport připomíná, že soupeře „pravidelně dráždil“ v dresu Ocelářů i na juniorských šampionátech.
Nejvýraznější stopu zanechal letos 20. dubna ve druhém finále extraligy proti Pardubicím. Po rvačce s Patrikem Poulíčkem odjížděl se zkrvavenou tváří. Expert Jakub Koreis to tehdy podle Sport.cz bral spíš jako „školu“ pro mladého hráče.
Ani Okuliar navíc není v Česku neznámou postavou. Šestadvacetiletý rodák z Trenčína hrál extraligu v letech 2022 až 2024 a v hradeckém dresu se proslavil i slovní přestřelkou s pardubickým Tomášem Zohornou. Pittsburgh ho letos v červnu získal z Floridy a podepsal s ním roční dvoucestnou smlouvu. Podle iSportu se se Sikorou v extralize potkali jen ve dvou zápasech. Dlouhou osobní válku mezi nimi zatím nic nedokládá. Hershey a Wilkes-Barre/Scranton jsou ale diviznímí soupeři, které spojuje dálnice I-81, a domácí klub sám mluví o rivalovi a vyhrocených zápasech.
Provokace, nebo zkrat?
Rekonstrukce posledních vteřin před zákrokem se v českých médiích liší. Podle iSportu Sikora k Okuliarovi přijel a „cosi na něj křičel“. iDNES popisuje jiný sled: Okuliar nejdřív ve středním pásmu nedovoleně zastavil Camerona Allena, rozhodčí už měl zdviženou ruku a Sikorův příjezd skončil okamžitým úderem. Ke slovnímu konfliktu podle této verze „ani nestihlo dojít“.
Oficiální zápis slova neřeší. Potvrzuje jen, že Okuliar dostal ve stejném čase trest za bránění ve hře i za krosček. Podle nás to vykresluje hráče, který už věděl, že jde z ledu, a ve vteřině si vybil vztek na prvním soupeři v dosahu. Že to byl zrovna Sikora, s jeho pověstí, dodává celé scéně šťávu. Úmysl ale z dostupných podkladů potvrdit nelze.
Pět minut, které rozhodly zápas
Tady se z osobní epizody stává příběh výsledku. Penguins nepřišli jen o Okuliara, ale museli pět minut bránit v oslabení proti týmu, který měl chuť zápas zavřít. Hershey z přesilovky skórovalo dvakrát a odskočilo na 4:1 a 5:1. Šestý gól přidal Eriks Mateiko v čase 15:14, osm sekund poté, co trest vypršel. Asistoval mu Sikora.
Ukazatel Hershey Bears Wilkes-Barre/Scranton Využité přesilovky 3 z 5 0 ze 3 Góly ve 3. třetině 3 0 Pozice ve Východní konferenci po zápase 3. (24 bodů) 9. (21 bodů)
Útočník Bears Jonny Brodzinski po zápase mluvil hlavně o tom, že pětiminutová přesilovka pomohla domácím zápas definitivně dorazit. Za stavu 3:1 měli hosté ještě deset minut na to, aby se do zápasu vrátili. Okuliar jim tu šanci vzal sám.
Hrozí stopka
Pravidla AHL definují krosček jako útok na soupeře holí drženou oběma rukama. Pokud za něj rozhodčí dají velký trest, automaticky přidávají i trest do konce utkání. Hráč k tomu dostává pokutu zhruba 4 200 korun a jeho případ může dál posoudit prezident ligy.
Rozhodnutí o dodatečném trestu zatím nepadlo. Zámořský novinář Tony Androckitis podle iDNES na síti X distanc očekával, jde ale jen o jeho odhad. Pokud liga zasáhne, Okuliar by mohl chybět už v pátečním zápase proti Providence nebo o dva dny později proti Lehigh Valley. Hershey míří ve čtvrtek do Charlotte a bez zdravotní zprávy zatím není jasné, jestli tam Sikora nastoupí.
Sikora odjel z ledu s bolavým krkem, dvěma body a výhrou 6:1. Okuliar odešel do kabiny o deset minut dřív a teď čeká, jestli ho liga pošle na tribunu.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek