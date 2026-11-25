V dubnu 1979 vešel na bratislavskou policii vynálezce s 27 patenty Jozef Slovák, který si padělal služební průkazy, a oznámil, že ví o vraždě mladé turistky. Dostal patnáct let, ale v březnu 1990 vyšel na svobodu. Do čtyř měsíců zabíjel znovu, poprvé u českého Konopiště.
Vynálezce s falešnými průkazy
Vrátný mu nejprve nevěřil, protože působil opile, nakonec ale zavolal na kriminálku. V lesoparku pod Kamzíkem totiž 22. srpna 1978 zemřela jednadvacetiletá Jugoslávka Blažica P., jejíž tělo našli výletníci až po dvou týdnech.
Muž z Plaveckého Štvrtka měl v Praze 27 patentů, většinou z elektroniky, zároveň ale kradl kolem bratislavských bufetů a padělal doklady. „Měl připravené fólie, kterými si ve falešných průkazech mění hodnosti. Jednou se tváří jako agent tajné služby, jindy jako příslušník Veřejné bezpečnosti, příště vystupuje jako kriminalista z mravnostního, a dokonce i jako vězeňský dozorce,“ řekl pro Deník novinář Ján Petrovič.
Kriminalistům Slovák roky předkládal vymyšlené verze její smrti, od odjezdu do Vídně přes historku o taxikáři až po vydírání. Vyšetřovatelé se však přikláněli k tomu, že turistku z vlaku zabil po odmítnutí dotěrnosti, a soud ho v roce 1982 poslal na patnáct let za mříže.
Propuštění z Leopoldova po převratu
Z věznice v Leopoldově vyšel Slovák 10. března 1990 podmínečně po odpykání dvou třetin trestu. Amnestie prezidenta Václava Havla mu trest zkrátila nejvýš o rok, přesto se stal nejčastěji zmiňovaným případem v debatách o jejím dopadu.
Na svobodě zamířil do Prahy, kde poznal šestnáctiletou Moniku Ondíkovou z Moldavy nad Bodvou, a ubytovali se v kempu Nová Myslivna u Konopiště. Při procházce zámeckou oborou jí vyprávěl o následníkovi trůnu Františku Ferdinandovi, pak na ni v lese zaútočil, zabil ji a tělo ukryl pod větve.
Dívka měla vysokou hotovost ve valutách, o kterou ji obral. V recepci kempu si pak s falešným průkazem kriminalisty vyžádal knihu hostů, vytrhl stranu se svým jménem a o pár dní později nastrčil k tělu jízdenku do Českých Budějovic, aby si zajistil alibi. Tělo našel 2. července 1990 lesní pracovník.
O tři týdny později, 21. července 1990, přemluvil ve vlaku z Plzně osmnáctiletou Vladislavu Maříkovou k procházce na bratislavský Kamzík, kde ji v altánku u věže zabil, okradl a ukryl pod vyvrácený strom. Na podzim ho na osm měsíců zavřeli kvůli neregistrovaným zbraním.
Falešný kapitán na prahu bytu
Z vězení vyšel 14. června 1991 a za jedenáct dní zazvonil v Petržalce u bytu sedmnáctileté Diany Lopuchovské jako kapitán vězeňské stráže. Za pár set korun jí slíbil tajnou schůzku s uvězněným druhem na vinohradech v Záhorské Bystrici, chtěl se mu ale pomstít za vězeňské spory. Ráno nechala tříměsíční dceru u kamarádky, odjela s ním autobusem za město a on ji u vinohradů zabil a tělo zakryl větvemi.
Série skončila tam, kde v roce 1978 začala, když u Železné studienky napadl, zabil a okradl osmnáctiletou Annu Královičovou a tělo zakryl roštím.
Přiznání za povýšení detektiva
Kriminalisté Slováka zadrželi 17. července 1991 pod mostem SNP díky stopě v případu Lopuchovské. Na rukou měl škrábance, přesto tři dny mlčel a nakonec s ním zůstal jen detektiv Jozef Vachálek. Čtvrthodinu před koncem lhůty promluvil: „Vachálku. Tobě ukážu, kde je. Sežeň mi cigarety, dva kartóny. Můžeš jít ale jenom ty sám.“
Ještě ten večer ho dovedl k tělu Lopuchovské a dál mluvil jen s ním. „Vachálku, přiznám další mrtvou, ale jen tehdy, když tvůj šéf slíbí, že tě povýší!“, řekl detektivovi. Během dvou týdnů Vachálka skutečně povýšili a Slovák přiznal zbývající tři vraždy, Královičovou, Ondíkovou i Maříkovou.
V létě 1991 pak tahal policisty po celé republice a vynutil si i let vrtulníkem k Chebu, žádné další tělo už ale neukázal. Ve vazbě se spoluvězňům chlubil: „Kdybych chtěl, unesu vrtulník i s policajty do Německa.“ Soud ho odsoudil na doživotí a rozsudek definitivně platí od srpna 1993.
Doživotí na vozíku v Trenčíně
Dlouhá léta strávil Slovák ve věznici v Ilavě, kde jako důchodce nemusel pracovat a věnoval se malování obrazů. Opakovaně si stěžoval, že za mřížemi nemá techniku k vymýšlení dalších zlepšovacích návrhů, i když za své dřívější patenty pobíral licenční poplatky. V létě 2026 ho kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu převezli do speciálního oddělení věznice v Trenčíně, protože ve svých pětasedmdesáti letech zůstal upoutaný na invalidní vozík.
Právo požádat o podmínečné propuštění měl podle zákona už zhruba před deseti lety, o odchod z věznice ale nestojí. Pravidelně telefonuje jedinému člověku, kterému se kdy svěřoval, detektivu Vachálkovi. „Co bych tam, prosím tě, dělal? Jsem na vozíku. Tady mám všechno, co potřebuju, péči, jídlo. Nic a nikdo mi nechybí. A venku na mě nic nečeká,“ řekl kriminalistovi podle jeho slov Slovák.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (denik, cnn.iprima).