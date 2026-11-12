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Na Přerovsku zemřel šestasedmdesátiletý řidič, sjel s vozem do příkopu

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Na Přerovsku zemřel při nehodě šestasedmdesátiletý řidič, který se svým vozem sjel do příkopu. Nehoda se stala mezi Tovačovem a Troubkami. Během tohoto měsíce jde o druhou tragickou nehodu v Olomouckém kraji, na začátku listopadu srazila řidička u Lukavic na Šumpersku chodce.
Na Přerovsku zemřel šestasedmdesátiletý řidič, sjel s vozem do příkopu

Na Přerovsku zemřel šestasedmdesátiletý řidič, sjel s vozem do příkopu

Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 08:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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