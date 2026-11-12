Na Přerovsku zemřel šestasedmdesátiletý řidič, sjel s vozem do příkopu

Na Přerovsku zemřel šestasedmdesátiletý řidič, sjel s vozem do příkopuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na Přerovsku zemřel šestasedmdesátiletý řidič, sjel s vozem do příkopuZdroj: Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje
Článek byl publikován 12.11.2026 08:21
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