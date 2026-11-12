Macinkova omluva ještě nestačila utichnout: Miloš Zeman však už přišel s vlastní poznámkou o „mužatkách“

KOMENTÁŘ / Ministr se za urážku hokejistek omluvil, bývalý prezident ji ještě přikrmil. Zřejmě máme v politice novou disciplínu s kritikou.
Petr Macinka označil před pár dny ruské hokejistky za „mužatky“ a prohlásil, že hokej považuje za mužský sport. Po kritice se omluvil, telefonoval generální manažerce českého ženského týmu a přiznal, že doma dostal pořádný kartáč i od manželky. Miloš Zeman se ovšem rozhodl, že omluvná vlna není nic pro něj. Podle Blesku prohlásil: „Hokej není ženský sport a některé sportovkyně vypadají jako mužatky.“ Tak to máme. Jeden politik uznal, že přestřelil, druhý naopak šlápl do pedálu.
Kdo dal politikům právo hodnotit ženskost?
Přiznám se, že mě na tom nepohoršuje jen samotné slovo. Vadí mi hlavně ta samozřejmost, s jakou si někteří muži osobují právo rozhodovat, který sport se ženám hodí a jak mají při jeho provozování vypadat. Jako by hokejistky nastupovaly na led kvůli tomu, aby potěšily estetické cítění pánů u televizních obrazovek. Přitom si myslím, že dávno ženy dokázaly, že do sportu patří stejně jako muži.
Hráčky na ledě nejsou na módní přehlídce. Trénují, padají, bojují o puk, dávají góly a reprezentují svou zemi. Tvrdě. Jako chlapi. Jestli mají svaly, široká ramena nebo účes, který by Zemanovi s Macinkou nevyhovoval, je naprosto nepodstatné. Naopak věřím, že by se pánové pěkně styděli, kdyby jim to během páky nandala žena. Osobně bych ale od vrcholných politiků čekala, že pochopí alespoň tak jednoduchou věc: sportovní výkon se neposuzuje dle toho, jak moc se sportovkyně líbí někomu v publiku.
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Ruské hokejistky nejsou žádný výstřelek
Dodám ještě jednu drobnost pro pány, kteří zřejmě ženský hokej objevili až teď, tedy ve chvíli, kdy se jim hodil ke kritice. První mistrovství světa žen pod hlavičkou IIHF se konalo už v roce 1990 a ženský hokej se dostal na olympijský program v Naganu v roce 1998.
Ruská reprezentace odehrála první mezinárodní zápas v roce 1994 a na světových šampionátech získala bronz v letech 2001, 2013 a 2016. Nejde tedy o žádnou kuriozitu ani o partu žen, které si nějakým nedopatřením oblékly výstroj a šly jen tak klouzat po ledě. Je to dlouhodobě existující sportovní disciplína s vlastní historií, tradicí a konkurencí. A je stejně drsná jako v případě mužů. Možná se jen méně perou, což nepovažuji za chybu.
O Rusku se hádat můžeme. O vzhledu hráček ne
Aby nedošlo k nedorozumění: otázka účasti ruských sportovců na mezinárodních soutěžích během války na Ukrajině je legitimní a vážná. Je v pořádku diskutovat o sankcích, pravidlech federací, odpovědnosti reprezentace i o tom, jestli má Rusko na soutěžích vůbec startovat. To všechno jsou normální argumenty a téma, které by nemělo zapadnout.
Ale jak souvisí politický postoj k Rusku s tím, jestli jeho hokejistky vypadají dost žensky? Nijak. Urážka není argument a posměšek není stanovisko k mezinárodní politice. Je to jen pohodlná zkratka, když člověk nemá chuť nebo schopnost držet se podstaty. Macinkova omluva je namístě, ale domácí domluva od manželky by opravdu neměla být jedinou připomínkou, že ženy nejsou terčem pro laciné vtípky. A Zeman? Ten mohl mlčet, ale místo toho ukázal, že některé předsudky mají pozoruhodně dlouhou výdrž. Možná jedno doporučení pro oba: příště se dívejte na puk, ne na ramena hokejistek. Možná pak konečně uvidíte, o čem ten sport skutečně je.
Autorský komentář redaktora In-Lifestyle.cz Richarda Touše
Tento příspěvek Do pasti Petra Macinky spadl i Miloš Zeman: Svým vlastním výrokem o mužatkách si u lidí rozhodně nešplhnul byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.