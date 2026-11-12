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Romantika s hořkým koncem. Muž z Brna vyznal strážníkovi lásku, skončil na záchytce

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Od vyznání lásky k cenění zubů a slzám. Pořádnou emoční horskou dráhu předvedl brněnským strážníkům osmatřicetiletý muž, kterého podezřívali z napadení kolemjdoucího. Pod vlivem alkoholu a drog nejprve rozdával úsměvy, vzápětí ale přešel k agresi. Jeho dobrodružství skončilo na záchytce.
Romantika s hořkým koncem. Muž z Brna vyznal strážníkovi lásku, skončil na záchytce

Romantika s hořkým koncem. Muž z Brna vyznal strážníkovi lásku, skončil na záchytce

Zdroj: Nicolas Rosier
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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