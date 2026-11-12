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Vondráčková prozradila, co pro ni Bohdalová tajně udělala. „Srazila ho na kolena rychlostí blesku, až jsem se bála"

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Dennívýzva
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Helena Vondráčková na vernisáži velké retrospektivy Jiřiny Bohdalové poprvé veřejně popsala, jak se jí herečka kdysi ostře zastala po nelichotivých slovech v živém vysílání.
Vondráčková prozradila, co pro ni Bohdalová tajně udělala. „Srazila ho na kolena rychlostí blesku, až jsem se bála"

Vondráčková prozradila, co pro ni Bohdalová tajně udělala. „Srazila ho na kolena rychlostí blesku, až jsem se bála"

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 07:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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