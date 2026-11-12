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Z nebe padaly tisíce hvězd. Listopadová noc roku 1833 vyděsila Ameriku a změnila astronomii

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Lidé vyběhli z domů, nad jejich hlavami se křížily světelné stopy a některým připadalo, že nastává konec světa. Meteorická bouře z listopadu 1833 se stala jednou z nejpozoruhodnějších astronomických událostí moderních dějin. A její skutečný význam se ukázal teprve tehdy, když vědci začali shromažďovat svědectví obyčejných pozorovatelů.
Z nebe padaly tisíce hvězd. Listopadová noc roku 1833 vyděsila Ameriku a změnila astronomii

Z nebe padaly tisíce hvězd. Listopadová noc roku 1833 vyděsila Ameriku a změnila astronomii

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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