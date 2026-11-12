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KVÍZ: Zapomenutá předplatná i pasti v aplikacích. Tento test okamžitě odhalí, jak snadno necháváte na internetu peníze navíc

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KVÍZ: Zapomenutá předplatná i pasti v aplikacích. Tento test okamžitě odhalí, jak snadno necháváte na internetu peníze navíc

KVÍZ: Zapomenutá předplatná i pasti v aplikacích. Tento test okamžitě odhalí, jak snadno necháváte na internetu peníze navíc

Zdroj: Momius / Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 06:30

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