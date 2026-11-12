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Testy: Zen 6 Epyc je 2× rychlejší než Xeon při 2-4,3× vyšší efektivitě

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První nezávislé testy potvrzují, že Epyc Venice / Zen 6 přináší téměř 60% mezigenerační posun výkonu. Oproti konkurenci je o několik generací napřed jak výkonem, tak energetickou efektivitou…
AMD Venice Zen 6

AMD Venice Zen 6

Zdroj: ChatGPT via ComputerBase
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 06:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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