Testy: Zen 6 Epyc je 2× rychlejší než Xeon při 2-4,3× vyšší efektivitě

Zdá se, že prezentace AMD nepřeháněla. Výkonnostní posun Epyc Venice, konkrétně top modelu složeného z 256 jader (512 vláken) Zen 6c, je velmi výrazný a v některých zátěžích až neuvěřitelný. Můžeme začít u výkonnostního průměru všech zátěžích, které otestovala redakce webu Phoronix:
Výkonnostní průměr všech testovaných zátěží (Phoronix)
Souhrnný graf sice ukazuje pěkný výsledek, ale při prvním pohledu není zřejmá jedna věc. Shrnuje výkon ve všech testech včetně těch, které dobře neškálují, neumějí efektivně využít všech 512 vláken procesoru Epyc 9996, respektive 1024 vláken dvousocketového systému. Navzdory tomu je průměrný výkon minimálně dvojnásobný oproti konkurenčnímu top-modelu, Xeon 6980P. Za pozornost dále stojí pozice Epyc 9686F (což je 96jádrový Zen 6) oproti Epyc 9965 (192jádrový Zen 5c). Navzdory polovičnímu počtu jader je novinka o 16 % rychlejší, tedy o 2,32× rychlejší na jádro. To je dáno kombinací IPC, nových instrukcí, vyšších taktů a vyšší kapacity L3 cache na jádro.
OpenVINO, příklad zátěže optimalizované pro akcelerátory Intel AMX (Phoronix)
Kombinace těchto prvků v řadě případů dokáže dokonce překonat Intel AMX, maticové akcelerátory posledních generací procesorů Xeon, tedy samostatný křemík věnovaný AI úlohám. Ten Intelu i v optimalizovaném kódu zajišťuje už jen velmi ojedinělá a izolovaná vítězství, zatímco ve většině testů OpenVINO již tento dedikovaný hardware nestačí pro zajištění vítězství a je i násobně překonáván x86 jádry Zen 6(c).
- AMD vypustila bombu: IPC Zen 6c v profesionálních zátěžích stouplo o 20-31 %
libxsmm (Phoronix)
Pokud zátěž akcelerátory AMX nevyužívá a je dobře paralelizovatelná, může Zen 6 přinášet i 2-3násobný mezigenerační posun výkonu a náskok oproti Xeonům je mnohonásobný (výše).
Energetická efektivita (výkon na watt) v různých typech zátěže (Phoronix)
Kapitola sama pro sebe je energetická stránka. Phoronix v devíti zátěžích změřil energetickou efektivitu, tedy výkon na watt. Ta je při srovnání top-modelů obou výrobců 1,95-4,31× vyšší u AMD. V průměru těchto testů 2,75× lepší.
Blender (Phoronix)
Závěrem ještě zátěž v tradičním renderingu. Navzdory tomu, že Blender neprofituje z nových typů instrukcí (zaměřených převážně na AI), dochází i zde k nezanedabtelnému výkonnostnímu posunu.
Na těchto výsledcích není zajímavý jen rozdíl oproti nabídce Intelu, ale zejména fakt, že AMD navzdory konkurenčnímu náskoku vývoj nezpomalila, nejde jí pouze o držení statusu quo a vydojení svého stávajícího postavení, ale nadále se snaží posilovat své produkty po všech možných stránkách - od architektury, instrukčních sad a IPC až po využívání nových procesů, navyšování taktovacích frekvencí a novinek v paměťových technologiích.