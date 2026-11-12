Zámecké sýrové kremrole s česnekovou náplní: Slavnostní slaná pochoutka s křehkým povrchem a krémovým středem

Když chci hosty překvapit něčím
naprosto originálním, co skvěle vypadá a ještě lépe chutná, sáhnu po receptu na slané sýrové mini kremrole. Křupavé upečené do zlatova na listové těsto speciálních ukrývá lahodnou a výraznou česnekovo-sýrovou náplň, která se v ústech doslova rozplývá. Je to dokonalá trubičkách slaná tečka pro každou slavnostní příležitost, rodinnou oslavu nebo jen tak k večernímu u televize. zobání
Příprava sice
vyžaduje chvilku trpělivosti při namotávání těsta na formičky, ale ten výsledek rozhodně stojí za to. Z jednoho balení listového těsta vykouzlíte hned sedmnáct parádních kousků, po kterých se na stole zapráší dřív, než stihnete sklidit nádobí.
Můj tip zní: Trubičky před namotáváním těsta lehce potřete troškou oleje, aby šly upečené kremrole po vychladnutí snadno stáhnout bez polámání. Recept na sýrové mini kremrole s česnekovou náplní
Celkový čas přípravy a pečení: 50 minut Ingredience potřebné k přípravě 1 balení listového těsta 1 vejce na potření 5 stroužků česneku 100 g tvrdého sýra (strouhaného) 250 ml majonézy Foto a zdroj: Vaření s Jančou, potřebné ingredience Postup při přípravě sýrových kremrolí s česnekem
1. Listové těsto rozviňte na pracovní desce a
nakrájejte ho rádýlkem na tenké proužky.
2. Kovové kremrolkové trubičky lehce potřete olejem a
jednotlivé proužky těsta na ně spirálovitě namotejte tak, aby se okraje mírně překrývaly.
3. Namotané kremrole
naskládejte na plech vyložený pečicím papírem.
4. V misce
rozšlehejte vejce a pomocí štětečku jím důkladně potřete povrch všech kremrolí, aby byly po upečení krásně lesklé.
5. Vložte plech do trouby předehřáté na
180 stupňů a pečte přibližně 12 až 15 minut do zlatova.
6. Upečené kremrole opatrně stáhněte z trubiček a
nechte je zcela vychladnout. Foto a zdroj: Vaření s Jančou, ruličky do ručky
7. V hluboké misce
smíchejte majonézu s jemně nastrouhaným tvrdým sýrem a prolisovaným česnekem.
8. Připravený česnekovo-sýrový krém
naplňte do cukrářského sáčku s užší špičkou.
9. Vychlazené trubičky
naplňte krémem z obou stran, aby byla náplň hezky viditelná.
10. Před podáváním
nechte kremrole chvíli odležet v chladničce, aby těsto trochu natáhlo vlhkost z krému a bylo dokonale křehké. Tipy redakce: Snadné stahování těsta: Trubičky stahujte z upečeného těsta ještě zteplalé, jde to mnohem lépe než úplně vychladlé. Výraznost česneku: Pět stroužků česneku dodá krému správný říz, ale pokud nemáte rádi příliš ostré chutě, můžete množství mírně snížit. Kvalitní tvrdý sýr: Na strouhání volte výraznější sýr, jako je ementál nebo gouda, který krém skvěle ochutí. Skladování v chladu: Naplněné kremrole uchovávejte v chladničce, podávejte je však vychlazené, kdy chutnají nejlépe. Rychlá příprava s kupovaným těstem: Použití chlazeného listového těsta na papíře vám ušetří spoustu času s válením.
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Foto a recept: Se souhlasem Vaření s Jančou