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Zámecké sýrové kremrole s česnekovou náplní: Slavnostní slaná pochoutka s křehkým povrchem a krémovým středem

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Upečte si křupavé sýrové mini kremrole z listového těsta plněné lahodným česnekovým krémem. Skvělá slaná dobrota pro 17 ks hotová za 15 minut v troubě. To je mňamka!
Obrázek k receptu na mini sýrové kremrole

Obrázek k receptu na mini sýrové kremrole

Zdroj: Foto a zdroj: Vaření s Jančou, recept na mini sýrové kremrole
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 06:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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