Daniela Brzobohatá odmítá plastiky a ze stárnutí si hlavu nedělá. Jedno období svého života by ale nejradši smazala

Když Daniela Písařovicová Brzobohatá dorazila nedávno na prezentaci anti-aging kosmetiky, novináři čekali obvyklou beauty konverzaci. VIPŽivot zaznamenal, že ale dostali mnohem víc. V rozhovoru pro
Aplausin moderátorka nejen vysvětlila, proč odmítá plastickou chirurgii, ale nečekaně otevřela i dvě osobní bolesti: studium na VŠE, které by nejradši vymazala z paměti, a limity vlastní povahy, na které narazila ve Zrádcích. Výsledek není vybroušený PR obraz ženy v klidu. Spíš upřímný portrét někoho, kdo si klid teprve buduje. Pod skalpel ne, ale péči si nechá líbit
Brzobohatá výslovně jmenovala lifting jako zákrok, ke kterému se nechystá. Formulace byla jednoznačná: pod skalpel nepůjde. Není to ale tak, že by se na stárnutí jen dívala. Sama
přiznává zkušenosti s neinvazivními procedurami, kvalitní kosmetikou a sportovním režimem. Důležité je, co za tím stojí: nechce si nechat přepsat tvář, ztratit mimiku ani se honit za dvacetiletým obličejem. A tady je zajímavé, jak konzistentně tuhle linii drží. Už v rozhovoru pro Marianne z února mluvila o tom samém: přirozenost, SPF, obličejová jóga, klinické procedury bez chirurgie.
Loni pro web ProŽeny jmenovala konkrétní produkty: vyhlazující masku Pepplus+, oční sérum Perricone MD, make-up Giorgio Armani. Zmínila i starší
zákrok v okolí očí kvůli kruhům, po kterém ale měla silnou alergickou reakci a od podobných zásahů se drží dál. Není to nová póza pro kameru, nýbrž léty prověřený režim. Ve srovnání s kolegyněmi podobné generace stojí někde uprostřed. Gabriela Partyšová otevřeně přiznává každoroční botox čela a mračivek. Lucie Borhyová naopak mluví o přirozenější cestě a o tom, že se nic nemá přehánět. Zdroj fotografie: Nextfoto Pět let na VŠE, které by nejradši smazala
Když v rozhovoru padla otázka na období, které by ze života vyškrtla, odpověď přišla okamžitě a netýkala se rozchodu s Ondřejem Brzobohatým. Podle ní je to
studium na Vysoké škole ekonomické v Praze. Už před lety se nechala slyšet, že původní obor Mezinárodní obchod ji nenadchl. Na vysoké dlouho tápala, jak zvládnout obrovský objem látky a učebnic, a hledala způsob učení, který by jí seděl. Později přešla na Mezinárodní politiku a diplomacii, která jí přišla zajímavější. Nejde tedy o žádné drama ani skandál. Spíš o roky strávené na špatném místě, ve špatném oboru, s pocitem, že to nejde.
Účast v reality show Zrádci jí prý přinesla popularitu i bolest. Fanouškovské reakce byly silně pozitivní, ale lidé jí také psali, že je hloupá, naivní, bezcharakterní. A ona sama si z toho odnesla něco, co ji překvapilo víc než útoky zvenku: poznání vlastních limitů. Nedokázala být „drsný zrádce“, nešla přes mrtvoly,
lhaní lidem do očí pro ni bylo těžké. Ve hře se projevila silná citová vazba a důvěřivost vůči spoluhráčům. V rozhovoru pro Marianne to popsala bez příkras: narazila na stránky své povahy, které nejsou lichotivé, a negativní komentáře ji vevnitř stále trápí. Žádný úplný zen.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Alena Vavřinová