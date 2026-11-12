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Velké přípravy na letenskou demonstraci. Přidají dvě tramvajové linky, omezí bruslení

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Nedělní demonstrace na Letné může být podle organizátorů z Milionu chvilek pro demokracii největší v dějinách České republiky, chystají se tam podle nich tisíce lidí. Dopravní podnik proto přidal dvě speciální tramvajové linky a Praha 7 upravila provozní dobu místního kluziště.
Velké přípravy na letenskou demonstraci. Přidají dvě tramvajové linky, omezí bruslení

Velké přípravy na letenskou demonstraci. Přidají dvě tramvajové linky, omezí bruslení

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 07:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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